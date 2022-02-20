低溫來襲！住家仍要保持通風　黃偉哲：慎防一氧化碳中毒

▲台南市消防局特呼籲民眾使用燃氣熱水器應保持通風，慎防一氧化碳中毒事件之發生，以確保居家安全。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

氣象局預報19日下午來襲的冷空氣將會持續連3天低溫，一氧化碳中毒發生與天氣型態有密不可分之關係，當冷氣團來襲天氣變冷，民眾常將門窗緊閉，而增加一氧化碳中毒之風險。

鑑此，為加強民眾重視居家一氧化碳中毒風險，台南市消防局特呼籲民眾使用燃氣熱水器應保持通風，慎防一氧化碳中毒事件之發生，以確保居家安全。

台南市長黃偉哲呼籲，一氧化碳無色無臭，若民眾使用熱水器和瓦斯爐時出現頭暈、嘔吐、四肢無力或意識不清等症狀應立即停止使用，並移動到通風良好處休息，嚴重不適則要對外求救，多一分警覺，好保護自己與家人的安全。

台南市消防局長李明峯表示，在低溫寒流下，民眾常因天氣寒冷而緊閉門窗，故使用燃氣熱水器、瓦斯爐時，仍需記得要打開窗戶，保持通風，並且檢視熱水器是否正確安裝，如有疑慮，應委託合格承裝業協助檢視及改善，以確保安全。一氧化碳是冬天裡一個隱形於住家密閉空間之中的無形殺手，請為自己與家人留一扇生命之窗。

台南市政府消防局強調，防範一氧化碳中毒應確實遵照「五要」原則：一、要保持環境的「通風」：避免陽台違規使用、加裝門窗、紗窗不潔及晾曬大量衣物等情形。二、要使用安全的「品牌」：熱水器應貼有CNS（國家標準）及TGAS（台灣瓦斯器具安全標誌）檢驗合格標示。三、要注意安全的「安裝」：僱用合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士進行燃氣熱水器安裝工作，安裝後依法填寫施工登錄卡，並於熱水器上黏貼簽章之施工標籤。四、要注意平時的「檢修」：熱水器應定期檢修或汰換，如發現有水溫不穩定現象或改變熱水器設置位置或更換組件時，均應請合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士為之。五、要選擇正確的「型式」 室內通風不良場所應安裝半密閉或密閉強制排氣型燃氣熱水器；通風良好或屋外可安裝屋外或開放型燃氣熱水器。

台南市消防局期望透過不斷的宣導提醒，能喚醒民眾的危機意識，不要再讓一氧化碳中毒憾事發生。