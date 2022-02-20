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追雪族注意！2千公尺高山有望迎雪　台14甲合歡山段17時封閉

▲▼台14甲合歡山路段17時起預警性封閉 不排除加掛鐵鏈通行。（（圖／記者王兆麟翻攝，資料照片）

▲台14甲合歡山路段17時起預警性封閉。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者許維寧／台北報導

今起（2/20）受到寒流和華南雲雨區東移影響全台寒冷，台南以北到宜蘭高溫僅有10至13度，中部以北到東半部都有局部大雨、豪雨發生機率，若低溫與水汽配合高山降雪機率高。對此，合歡山今天已湧現追雪民眾，公路總局則宣布由於中高海拔道路易結冰，台14甲線合歡山路段今天傍晚17時起將預警性封閉。

中央氣象局表示，今天白天至晚間是寒流勢力最強的時候，預估台南以北到宜蘭低溫僅9至12度，高屏和花東低溫也在13至15度間，沿海空曠地區、近山區低溫可能再更低。此外，受到華南雲雨區東移影響各地持續有雨，中部以北東北部及東部有局部大雨或豪雨發生機率。

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氣象局說明，若水氣和溫度配合今天北部2000至2500公尺高山、中南部3000公尺高山有降雪或下霰機率，山區更要提防路面結冰。宜蘭太平山下午13時許，氣溫已經來到0.4度。

交通部公路總局表示，預計今日夜間台14甲線合歡山區路段低溫下探，有固態降水或路面結冰機率，今日17時起只出不進，預警性封閉台14甲線翠峰至大禹嶺（18k~41.5k）等路段，亦不排除提前啟動管制措施或擴大管制範圍至台8線。

公路總局提醒，將於明天清晨視道路狀況，再決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行，也呼籲用路人雪季期間山區道路路況難掌握，請用路人非必要請避免行駛中高海拔山區道路，行旅前務必關注氣象預報及道路交通資訊。

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