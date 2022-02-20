20縣市氣溫跳水「只是剛開始」　下半天寒流達最強！低溫探10度↓

▲寒流影響，半個台灣今天下午冷成凍番薯 。（圖／氣象局提供）

記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局資訊，今天（2/20）受到寒流影響全台各地寒冷，且今天上午開始氣溫便逐漸下降，預計今天傍晚到晚間最冷時段，各地還會不斷有新低溫出現，請民眾務必留意。台灣颱風論壇｜天氣特急也表示，寒流今天上午已正式抵達，且只是剛開始，稍晚全台還要留意更低溫出現。

中央氣象局預報員陳伊秀表示，今天寒流影響各地天氣寒冷，今天整日到明天清晨都是寒流勢力最強的時候，預估台南以北到宜蘭今天低溫僅有9到12度，高屏、花東低溫則在14至16度，沿海空曠地區、近山區氣溫可能更低，不排除台中以北局部地區將出現8度左右低溫，台中以南到高雄局部低溫也已來到11至12度間。

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陳伊秀提醒，今天一整天到明天清晨均寒冷，尤其今天氣溫持續下降，預計今天傍晚到晚間最冷時段還會不斷有新低溫出現，還請民眾持續留意。對此，氣象局也持續針對全台20縣市發布低溫特報，尤其台南以北至宜蘭今天上午開始到明天上午有持續10度以下低溫發生機率。

台灣颱風論壇｜天氣特急也指出，寒流今天早上已經正式抵達，全台溫度紛紛跳水、持續向下。高雄以北、宜花下探11至12度、北部更剩下8至10度低溫，且「還只是剛開始」，寒流預計會在今天下半天達最強，稍晚全台各地都要留意更低溫，雖然台北氣象站尚未到達10度寒流標準，但評估也只是時間問題。

另外，受到華南雲雨區東移影響，台灣颱風論壇｜天氣特急也指出，今天中部以北、宜花，陣陣冷雨持續中，預計今明兩天都是如此的天氣狀況。南部降雨空檔稍多，但偶爾也會飄雨，但預計最快明天白天開始雨勢就會趨緩。

▲寒流低溫特報。（圖／氣象局提供）



