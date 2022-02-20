強烈寒流來襲　黃偉哲關心街友啟動低溫關懷服務

▲強烈冷氣團南下，台南市長黃偉哲關心露宿街頭之街友，為確保每一位街友度過此波寒流的低溫威脅，持續慰問關懷街友，提供熱食、禦寒物資，幫助街友渡過寒流難關。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



強烈冷氣團南下，台南市長黃偉哲十分關心街友，為確保每一位街友度過此波寒流的低溫威脅，在社會局陳榮枝局長指揮下，社會局及慈聯基金會社工人員持續慰問關懷街友，提供熱食、禦寒物資如睡袋、暖暖包、手套、毛襪、領圍等，並備好收容中心10床，平價旅館40床可供街友隨時入住，幫助街友渡過寒流難關。

黃偉哲市長表示，雖然台南的氣溫不若北部寒冷，但此波寒流來勢洶洶，且日夜溫差太大，對於對於高血糖、高血壓、高血脂之三高患者，特別容易促發心血管疾病，而街友的健康狀況普偏較為不佳，十分讓人擔憂。每逢寒流來襲，臺南市社會局及慈聯基金會就會迅速啟動街友低溫關懷機制。為因應氣溫變化及嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作，黃市長除提醒街友注意天氣變化，社會局亦積極勸導街友入住街友中心避寒，並發放防疫物資，暖心提醒街友們雖然天氣寒冷，在防疫期間仍要隨時洗手、量體溫並配戴口罩、做好健康自主管理。

社會局表示，這幾日因氣溫驟降，社工員發現外縣市來的民眾，不願返回設籍地，但擔心他受凍，因此依其意願先安置於東豐地下道，提供睡袋及衣物，其他街友見狀，也紛紛分享食物及棉被，協助該民眾禦寒。社會局指出，每年冬天低溫是對街友人身安全最大的威脅，因為早晚低溫容易導致呼吸道與心血管疾病，今年更有新冠肺炎的衝擊，因此市府持續加強對街友的關懷及防疫工作，除社會局各區社會福利服務中心及台南市街友服務委辦單位慈聯基金會社工人員定期前往街友聚集地為街友量測額溫、噴酒精、發口罩並進行防疫宣導外，也依疫情變化提醒街友維持必要社交距離、確保街友中心空間落實防疫要求。

社會局表示，台南市目前街頭上列冊街友有134人，社會局將持續辦理街友關懷輔導，提供行動沐浴車、緊急安置、防疫宣導、媒合就業、輔導儲蓄理財、租屋輔導等服務，陪伴街友有機會再一次擁抱不同的人生，獲得返回社會生活的新契機，同時呼籲民眾若發現有急需協助的街友，可撥打1999市民專線進行通報，社會局會聯繫相關資源單位，提供必要協助。