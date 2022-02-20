暖暖包不是握手上！醫學博士認證「4部位」熱度升級　不怕全台急凍

▲暖暖包握在手上太浪費！（示意圖／記者施怡妏攝）

記者曾筠淇／綜合報導

入冬首波寒流報到，各地又濕又冷，今天整日到明天清晨都是寒流勢力最強的時候。抗寒除了出動羽絨外套，暖暖包也是不少人的必備小物，不過日本醫學專家就指出，無論是用手搓揉，或是將暖暖包放置口袋，其實都有些浪費，將暖暖包放在「4部位」，才能讓全身迅速暖和。

日本醫學博士福田千晶在《暖活：手腳冰冷隱藏著可怕的危機！》中提到，人體有多處穴位能夠暖和全身，將暖暖包放在「腰部兩側」是最佳位置，因為腰間骨頭少，且周圍有肝臟、腎臟等血液量充足的內臟器官，只要腰部暖和了，就能緩解大腦緊張狀態，下達「輸送大量血液」的命令，促進血液循環，並讓手腳末梢神經感到暖和。

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除了腰部兩側之外，福田千晶也推薦將暖暖包放在肩頰骨中間、脖子後下方，或是肚臍下方，這些部位同樣有能促進血液循環的穴位。雖然有不少人習慣將暖暖包放於口袋或握在手中，但她認為這樣保暖效果非常差，浪費了暖暖包的熱能，若想全身暖和，就要放對部位。

▲暖暖包放在腰間兩側能達到最佳效果。（示意圖／記者李佳蓉攝）

不過，使用暖暖包也要小心「低溫燙傷」，皮膚科醫師蔡逸姍曾指出，之前有長者因覺得暖暖包未結塊就丟棄太可惜，所以將其緊黏在膝蓋後方3小時，結果出現二度燙傷。她提醒，老人、幼童、行動不便者，以及患有糖尿病、神經病變或血液循環不佳的患者因不易感受到熱燙感，所以務必格外留意。

蔡逸姍也強調，手持暖暖包的溫度就高，切勿直接停留在皮膚同一位置超過10分鐘，其雖可保暖，但錯誤使用仍存在風險，可能會引發燙傷或起水泡等後果。

此外，冷掉的暖暖包其實還有其他妙用，台東縣環境保護局曾表示，暖暖包的成分含有活性碳，有除濕、除臭和保水功能，若酌量混入園藝盆栽的培養土中，有助於植物成長；另若放於衣櫥或鞋櫃內也可防潮、除臭，不過一定要確定暖暖包不再發熱才能這麼做。