寒流來仍冷不過國外　他指台人「1觀念」才危險：自以為很勇！

▲原PO認為台灣人防寒觀念不好。（示意圖／Pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

「依照鄉民跟不少台灣人的說法，台灣又不冷、開個屁暖氣？但是這是不是更危險？」有網友18日發文，說他前幾天才發問，台灣是否其實不冷，是建築物防寒措施不好，才有比溫帶國家冷的錯覺？這兩日看到猝死新聞後，卻覺得台人防寒觀念很差，「還停留在不怕冷=勇」，話題引發熱論。

這位網友在PTT的Gossiping板問卦「台灣人防寒意識不好？」說他前幾天才問，相比台灣，國外普遍都會開暖氣，不管去哪都能讓身體依舊暖暖的，「身體暖當然覺得不冷，反觀台灣雖然不下雪，但室內寒流來（只有）10來度，去室外又更冷」，認為台灣其實是建築物防寒措施不夠好，所以才有「比溫帶國家冷的錯覺」。

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不過，這兩日看到新聞，得知有不少人猝死，他覺得似乎跟台灣人1觀念有關係，「以為自己很勇、不怕冷」，但事實上，很多嘴上說不怕冷的人，反而是高危險族群，像是體脂率高的人、老人家等等，「不說還有感冒和中風後遺症的。」他不禁發問，「台灣是不是防寒觀念很差？還停留在不怕冷=勇的危險觀念？」

看到貼文後，一票人超有感，「這是真的，家裡有不聽勸的長輩」、「自身基本常識都沒有！真的在ㄍㄧㄥ什麼？」還有網友直呼，「台灣很奇怪，明明都裝冷氣了，冷暖變頻也是，普遍夏天都不熱，冬天冷個屁」，指身邊有認識的人，裝了電器卻都不用。

話題也吸引其他人留言，納悶台灣電價並沒有不合理，電器該用時還是要用，「夏天會開冷氣、冬天不開暖氣的人太多了！暖氣本來就要開……省這個錢不如多賺錢」、「就給他開不就暖了！不冷就關掉，根本比國外方便太多。」