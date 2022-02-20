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今夜低溫探個位數！全台濕冷到週三　一圖秒懂未來一週何時回暖

記者許維寧／台北報導

受到寒流影響，中央氣象局持續針對20縣市發布低溫特報，根據氣象局17時最新預報指出，週三之前全台還是又濕又冷，尤其今晚到明天清晨中部以北都有機會出現10度甚至「個位數」低溫，離島金馬更冷，氣溫僅在4至7度間，提醒民眾今晚至明晨仍須慎防低溫。

▲一圖秒懂未來一週天氣。（圖／氣象局提供）

▲一圖秒懂未來一週天氣。（圖／氣象局提供）

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根據中央氣象局17時最新預報，明天上班日受寒流影響各地寒冷，加上華南雲雨區東移影響各地持續有雨，基隆北海岸、東北部有局部大雨發生幾率，尤其中部以北低溫下探10度甚至更低，南部低溫也會來到12度左右。

對此，氣象局持續針對全台20縣市發布低溫特報，台南以北到宜蘭為低溫橙色燈號，非常寒冷，台南以北到澎湖都有持續10度左右或以下低溫；金門低溫則在6度以下，馬祖也要留意持續6度或以下低溫。花蓮縣、高雄市則為低溫黃色燈號，也要留意10度以下低溫發生。

▲寒流低溫特報。（圖／氣象局提供）

▲寒流低溫特報。（圖／氣象局提供）

氣象局也指出，週一至週三（2/21、2/23）全台有雨，可說是又溼又冷，北海岸持續有較大雨勢發生。週二開始寒流減弱，但受水氣影響感受仍濕冷。要到週四（2/24）水氣才會漸漸減少，但屆時北、東半部、南部山區仍有短暫雨發生，中南部則開始轉為多雲，要到週五（2/25）水氣才會明顯減少，恢復成東偶雨、西晴的天氣型態。

氣象局說明，由於週三、週四仍有一股弱冷空氣南下，感受上還是偏涼冷，週五隨雨勢趨緩後冷空氣也會減弱，屆時除了水氣明顯減少外也會逐漸回暖，一直到下週日（2/27）北部和東半部雖有短暫雨，但其他地區均可恢復到多雲到晴。本週天氣要轉好，還是要等到禮拜五。

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