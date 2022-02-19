陳玉珍跑行程偶遇「我的佳濱」　幫拚初選「電話民調請支持鍾佳濱」

記者呂晏慈／台北報導

民進黨屏東縣長初選選戰激烈，有意爭取提名的立委鍾佳濱今（19日）參與屏東金門同鄉會活動，巧遇國民黨立委陳玉珍，由於陳前年在立法院杯葛時曾開玩笑喊「我的佳濱」，被民進黨立委鄭運鵬開玩笑稱「夢幻組合」，兩人今日互動成為焦點。鍾致詞時意有所指地說，民進黨在金門絕對不會「跑去他黨家裡臥底」；陳則笑稱，雖然在立法院不同政黨常常對戰，但鍾非常理性，接到電話民調可以支持鍾佳濱。

▲鍾佳濱今天跑行程時偶遇陳玉珍。（圖／鍾佳濱國會辦公室提供）

鍾佳濱今天參與屏東金門同鄉會活動時，巧遇立院同事陳玉珍，雙方同台發言時，皆提及近期縣長選舉議題。

鍾佳濱在台上致詞時表示，在政黨政治中競爭是常態，有競爭才有進步，也是選民之福，因此他認為，陳玉珍應該是國民黨最強的縣長候選人，而在金門，民進黨也一定會推出最強的一棒來競選，「絕不會像屏東的某些國民黨公職一樣，跑去民進黨家裡去臥底！」

陳玉珍致詞時說，雖然與鍾佳濱不同政黨，在立法院常常對戰，但鍾非常理性，相信也可找他做選民服務，並向在場金門同鄉呼籲，接到民調電話可以支持鍾佳濱。不過，鍾佳濱立刻問陳玉珍此舉「不知道會不會害她被黨紀處分？」陳笑回，不會，為民服務最重要。