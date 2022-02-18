憂縣市補助標準不一　國民黨團：匡列隔離國家全額負擔

▲國民黨團舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

中央流行疫情指揮官陳時中日前表示，不論在哪隔離，只要被匡列的對象，都不用另外收費，這是全國一致的政策。然而，國民黨立法院黨團今（18日）舉行記者會質疑，近期爆出與確診者足跡重疊的民眾被強制送進防疫旅館隔離，1人就要自費4萬餘元住宿費用，呼籲必須全額由中央政府負擔，以符合公平、正義原則。

國民黨團今天上午舉行「8400億元防疫紓困預算花光了？匡列隔離費用國家全額負擔」記者會，黨團總召曾銘宗表示，今年過年期間防疫隔離人數高達1.6萬人，近期更發生許多民眾因和確診者足跡重疊遭匡列，被強制送進防疫旅館隔離，一個人就要自行繳交4萬餘元住宿費用的情況。

曾銘宗指出，這個狀況不合理也不公平，況且這些守法的民眾在防疫上並無缺失，反而可能造成民眾擔心被隔離須自行負擔費用，可能不掃實名制，造成防疫缺口。他指出，現行有些縣市政府全額補助，有些僅補助每日1000元，導致部分縣市民眾成為二等國民，建議防疫紓困特別預算經費高達8400億元，錢要用在刀口上，為符合理公平，並有效執行防疫工作，避免造成防疫缺口，遭匡列隔離費用全額由中央政府負擔。