參戰桃園市長？　魯明哲抬轎想法「出現變數」：黨中央有徵詢會思考

▲國民黨立委魯明哲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

迎戰年底桃園市長選舉，國民黨內群雄並起，隨著桃園市議長邱奕勝爭取議員連任的態勢逐漸明朗，讓原本表明要支持邱奕勝的立委魯明哲，反成為被看好的可能市長候選人之一。魯明哲18日表示，「很多東西滷到一半就不好吃了」，之前議員做到一半去選立委，希望這次能做好4年；但也直言邱奕勝不選桃園市長，讓自己想法生變，如果被國民黨中央徵詢的話，「會再思考一下」。

魯明哲18日上廣播節目《千秋萬事》，主持人王淺秋詢問，魯明哲在部分民調及當地人士眼中，是（桃園市長）最強候選人之一，原先支持邱奕勝參選，既然邱退了，目前本人意願為何？魯明哲回應，「很多東西滷到一半就不好吃了」，之前議員做到一半選立委，希望這次能做好四年，做完民眾的付託，不想兩次都做一半，說不過去，實在不好。

魯明哲說，要打選戰就需要一個團隊，需要坐轎的人，及更多認真抬轎的人，所以當時是報名幫邱奕勝抬轎，想說這次選舉自己要抬轎；但邱奕勝日前決定爭取第四屆議長，導致未來狀況變不太一樣，但地方還有蠻多人才，也有空降名單，結果要靜待國民黨中央選委會提名作業。

王淺秋也問，國民黨在桃園還有前立委孫大千、陳學聖，陳還未明確表示將參選，但跟黨中央討論說要用內部民調，看初步結果再來協調，所以您會參加初選機制嗎？

魯明哲說，目前機制不明，黨中央也尚未徵詢他的意見，希望黨中央提名機制能讓大家團結。這次國民黨參選桃園市長的人不少，包括想空降的名單也有，如果最後自己被分配扛轎，會非常樂意接受，全力支持讓該人當選。

王淺秋追問，所以你還沒有決定要加入這場民調，或類初選制度，可能要進一步看黨中央的態度？如果到時候被徵詢，才會思考出答案？

魯明哲表示，「這可能要思考一下」，因為過去一年多都是支持邱奕勝，如今邱決定守住桃園市議會，讓自己之前很多想法「出現變數」，確實需要時間思考。

至於外界傳邱奕勝退出桃園市長選戰原因，是因為怕被民進黨追殺起底。魯明哲說，外界新聞媒體報導有些不太準，黨內團結、黨內支持度都是邱奕勝的綜合考量；邱奕勝是蠻有勇氣接受挑戰的人，如果是因為一個原因就怕了，就有點以偏概全。