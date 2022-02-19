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台南民眾依約施打疫苗被拒　竟是這個理由！

▲台南市長黃偉哲公布台南今日新增2例本土確診個案19948、19949，請足跡重疊民眾注意健康，落實自我健康監測、購買居家快篩試劑自我檢測。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲鼓勵民眾踴躍前往醫療院所施打疫苗，卻發生民眾因沒吃早餐而被診所拒絕施打情事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

疫情嚴峻，市長黃偉哲要求市民朋友踴躍施打疫苗，尤其是追加劑，但台南卻有民眾前往診所施打疫苗被拒，原因竟是該民眾沒有「吃早餐」，怕打疫苗有「風險」，衛生局表示，施打疫苗並無規定一定要吃餐點，但建議民眾用餐後再去施打，對診所「強制」要求民眾用餐才能施打疫苗，衛生局立場只能「尊重」。

台南市本土COVID-19確診個案陸續增加，台南市長黃偉哲十分重視，在召開防疫記者會時，一直大聲疾呼市民朋友踴躍施打疫苗，尤其是第三劑，以提升民眾保護力。

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但台南卻發生民眾向1922預約施打莫德納第三劑，前往台南市北區文賢路傅耳鼻喉科診所施打疫苗被拒，理由是這位民眾沒有吃早餐，診所認為有「風險」。

據民眾表示，他這次是預約施打第三劑疫苗，他於19日上午10時25分許，依約前往診所報到時，門口護理人員即詢問有沒有吃早餐，他回稱沒有後，該名護理人員即要求民眾前往附近找看看有沒有早餐店，吃完早餐再來。

民眾認為有沒有吃早餐是他個人的問題，即向護理人員表明他不想吃早餐，希望打完疫苗就離開，但護理人員堅持一定要吃早餐才能打疫苗，不然可能會發生「暈針」等問題，並請示醫師後表示，如果該民眾不吃早餐，診所就拒絕幫他施打疫苗。民眾聞言即離去「不打了！」。

民眾認為，他曾前往成大醫院及其他診所施打疫苗，院方都沒有此一「規定」，也從沒有醫護人員或醫師問他有沒有吃「早餐」，沒有用餐不能打疫苗，退一步說，他每年都打流感疫苗也沒有任何一家診所說過沒用餐不能打疫苗，而是由醫師評估當事人的身體健康狀況，適不適合打疫苗，這是他頭一次遇到有診所有這種強制性規定。

民眾說無論是1922平台或台南市政府都沒有打疫苗要先吃早、中、晚餐的規定，一般而言是要抽血檢驗時，才會要求當事人要「空腹」或要用餐，這攸關檢驗項目數據的準確性，既然衛生主管單位對打疫苗並沒有「先用餐」的規定，且「疫苗接種記錄卡」上也沒有這個規定，診所方有沒有個權力強制規定民眾要先用餐才能打疫苗？
台南市衛生局承認施打疫苗相關規定中，並沒有明定要「用餐」後才能打疫苗，但對於年長者、小孩或有慢性病的民眾，衛生局「建議」最好先用餐及吃完慢性病等用藥後才施打疫苗，以免因血糖、血壓等其他問題，造成拖打疫苗的風險，對於診所「強制」規定民眾要先用餐後才能施打疫苗，衛生局的立場只能尊重，因醫師有評估民眾是否能打疫苗的權利。

民眾對衛生局的回應表示，既然疫苗施打沒有規定一定要先「用餐」才能施打，那他依現行防疫規定及預約施打疫苗的規定，依事先約定的時間前往診所報到，診所就不能臨時以加諸的條件，強迫民眾要遵守，否則就「拒打」。

此外，民眾表示，對於年長者、小孩或有慢性病的民眾，衛生局「建議」最好先用餐及吃完慢性病等用藥後才施打疫苗，以免因血糖、血壓等其他問題，造成拖打疫苗的風險，他同意這是為民眾健康著想，而醫師有評估病患是否能打疫苗，這也合理，畢竟民眾打疫苗有發生風險，醫師是要負責任的，既是如此，醫療院所就有責任及義務事先告知民眾，讓民眾配合辦理，如果事先告知，民眾卻不願配合，這就是民眾的不對。

民眾指出，以傅耳鼻喉科診所來說，既然院方有「強制性規定」，是不是應事先通知當事人，因診所都有施打人名冊資料，可以預先電話告知，民眾自然會配合院方規定，否則就不能如期打到疫苗。但該診所並沒有這樣做，而是等民眾到場再臨時告知「強制規定」，對民眾而言只有兩種選擇，「配合」或「拒打」，這是否合理？

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