台南表揚優秀勞工志工　曹至清、申小鶯服務滿30年

▲台南市勞工局19日上午舉行志工授證暨表揚大會，王鑫基局長主持授證及表揚優秀志工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局19日上午舉行志工授證暨表揚大會，王鑫基局長主持授證及表揚優秀志工之外，並藉此機會感謝所有志工長期投入志願服務工作，陪伴勞工朋友找到生命的希望，今年更有曹至清、申小鶯兩位志工服務滿30年，這份無私奉獻，協助市府服務台南市勞工外，也是推動各項勞工事務最重要的助力。

勞工局召募台南市各界勞工，配合市府辦理各項休閒、育樂活動、支援勞工局各項勞工事務、職災勞工電話關懷及服務台引導服務等相關工作，服務績效深獲台南市各界勞工朋友之肯定，歷年來更多次榮獲勞動部評定為全國績優勞工服務團隊，為市府及台南市勞工增添無限殊榮。

在授證及表揚大會中，王鑫基局長除肯定志工的優異表現之外，更勉勵志工夥伴將「發揮志工愛、匯集勞工情」的精神一直延續下去，讓台南成為有情有疼心的好地方。王局長亦期盼大家今後仍本著配合市府服務市民之精神繼續為市府及本市勞工朋友來努力、打拚，進而促進本市的勞資關係更和諧、更進步。

會中表揚服務績優人員名單如下：服務滿30年奉獻獎：曹至清、申小鶯；服務滿25年貢獻獎：李峯男；服務滿20年榮譽獎：李麗惠；服務滿15年金座獎：黃郁方、王桂英；服務滿10年銀座獎：鄭茵、洪美蕙、杜翠逢、蔡淑莉、楊千慧；績優志工獎：余麗卿、鄭淑芬、鄭茵、陳怜瑾、楊千慧、莊月鳳；全勤獎：曹至清、方翠娥、吳翠蓮、余麗卿、林倩雲、黃吉利、鄭茵、莊淑燕、鄭淑芬、吳秋美、吳秋儀、蘇玲秀、李英章、吳岱臻、莊昌鑫、吳麗琴、李峯男、梁瑪利、陳怜瑾、莊月鳳、王桂英、陳惠英、楊千慧、李麗惠。