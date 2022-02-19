深夜大雨騎士摔山溝汽車卡落石　桃警及時救援解困獲好評

▲桃園市黃姓男子18日晚間騎車行經龜山區體育大學後方山區產業道路，疑似天雨路滑不慎翻落山溝受困，龜山警方據報趕往救援。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地區連日大雨造成山區土石鬆動，龜山區迴龍地區18日晚間發生兩起道路汽機車受困案件，黃姓男子昨晚騎車行經龜山區萬壽路產業道路時，疑因天雨路滑失控滑倒摔入山溝受困；黃姓婦人開車搭載友人行經東萬壽路段，撞上25公分大的落石卡在車底受困，龜山警分局迴龍派出所員警據報後趕往道路救援，先後幫忙騎士與婦人脫困。

▲桃園市黃姓男子18日晚間騎車因天雨路滑不慎施工翻落山溝受困，龜山警方協助將機車拖出，並抬出山溝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警分局指出，昨晚6時許，新北市24歲黃姓男子由林口區返家，由國立體育大學後方山區產業道路往萬壽一段，疑因天雨路滑且長滿雜草青苔，黃男不慎失控滑倒跌入山溝中，因該路段狹窄且禁止汽車進入，道路救援無法到場，黃男只好報警救助。迴龍派出所所長鍾進茂、警員曾子軒、黃靖誠員警循線找到黃男位置，先協助將機車抬出山溝，並確定黃男身上僅有擦傷，所幸機車並未摔壞，讓黃男得以順利返家。

▲桃園市黃姓婦人18日深夜開車行經龜山區東萬壽路不慎撞上落石，龜山警方據報趕往救援。（圖／記者沈繼昌翻攝）

晚間10時許，桃園區65歲黃姓婦人開車搭載載女性友人由桃園區往前往新北市訪友，行經龜山區東萬壽路16.3K處不慎撞上落石，這塊落石緊緊卡在車底，導致車輛無法動彈，因此報警求助。

▲桃園市黃姓婦人18日深夜開車行經龜山區東萬壽路不慎撞上落石，龜山警方以千斤頂撐起轎車將落石取出，事後黃婦與友人感謝警方救援。（圖／記者沈繼昌翻攝）

迴龍派出所迴龍派出所警員張士文、黄靖誠趕往道路救援，觀察車底落石狀況後，以千斤頂將轎車撐起，將長約25公分約排球大的落石搬出來，因轎車底盤管線有破裂漏油現象，員警將轎車推往路邊，通知道路救援拖吊車到場處理，經修復後讓黃婦脫困，受困騎士與婦人事後對於龜山警方及時道路救援都給予肯定與感謝。

迴龍派出所所長鍾進茂指出，深夜下雨會導致道路地面濕滑，尤其山區更會影響視線，駕駛車輛行經山區道路要減速慢行，並注意車前狀況，以避免類似情形發生。

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