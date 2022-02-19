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遭父性侵女兒求情「不想爸爸被關」　法官輕判2年還要賠50萬

▲桃園市1名男子6年前趁還在念高中女兒同寢時，竟趁機襲胸摸下體，甚至還指侵得逞，少女隱忍多年後才透露內心恐懼。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲桃園市1名男子6年前趁還在念高中女兒同寢時，竟趁機襲胸摸下體，甚至還指侵得逞，少女隱忍多年後才透露內心恐懼。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名男子6年前趁與16歲女兒同寢室睡覺時，趁女兒熟睡之際伸出狼爪性侵得逞，女兒受侵害時因恐懼繼續裝睡，男子以此方式對女兒至少2次性侵得逞，少女隱忍多時才向媽媽透露。桃園地院審理時，少女出庭表示同意原諒父親，並向法官求情，不希望爸爸因此入獄。法官審結依兩個成年人故意對少年犯乘機性交罪，各處有期徒刑1年8月，應執行有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間需負擔女兒心裡諮商費用。

檢警調查，這名男子於2015年12月起至2016年7月間某2日在其住處，趁與剛滿16歲女兒同寢室，趁女兒熟睡無法抗拒之際性侵得逞，女兒則因恐懼繼續裝睡，對女兒為性交行為共2次得逞，少女隱忍多年後向媽媽透露，媽媽氣得報警提告。

桃園地院法官審理時，少女在警詢、偵查迄至地院準備程序時，皆陳稱爸爸已道歉，少女也向法官表示願意原諒爸爸，且已達成和解而獲部分賠償，不願爸爸因此入監服刑，讓家庭有所變故，願意給予自新機會等情，雙方並簽有和解協議書。

法官審酌，男子與少女為父女關係，亦明知少女案發時係未滿18歲之少年，竟不思保護照顧，為滿足其私慾，枉顧倫常，對少女為乘機性交行為，所為造成少女心理上難以磨滅之陰影，且危害其身心健全發展，恐對其日後人際關係及人格成長造成影響。惟念男子犯後坦承犯行，尚知悔悟，且已向少女道歉，少女亦表達不追究願意原諒被告之意。審結依2個成年人故意對少年犯乘機性交罪，各判處1年8月有期徒刑，應執行2年，緩刑5年。男子應給付女兒50萬元，並負擔女兒心裡諮商費用，自行也應前往心理諮商至少4次，本案還可上訴。

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