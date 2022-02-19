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族語說得比族人好！神父魏主安榮歸主懷　饒慶鈴：已是台東人

▲▼台東縣長饒慶鈴頒贈榮譽縣民褒揚狀，表彰魏主安神父無私奉獻。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼台東縣長饒慶鈴頒贈榮譽縣民褒揚狀，表彰魏主安神父無私奉獻由吳若石神父代表受領。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

天主教白冷外方傳教會魏主安神父於2月13日在台東聖母醫院病逝，當天在馬蘭天主堂舉辦告別彌撒暨公奠儀式，縣長饒慶鈴特別頒發榮譽縣民褒揚狀，表彰魏主安神父在台灣近50年來默默行善與無私的奉獻，並表達縣民對神父的感謝與敬意。饒慶鈴表示，在縣民心中，神父早已是台東的家人，將永遠記得神父為台東的付出。

▲▼台東縣長饒慶鈴頒贈榮譽縣民褒揚狀，表彰魏主安神父無私奉獻。（圖／台東縣政府提供，下同）

1931年出生於瑞士的魏主安神父，民國53年來台東，傳教服務將近一甲子，他選擇在偏遠的台東地區服務，一生奉獻在台灣台東，克勤克儉默默幫助貧窮的人，包括兒童、青少年、婦女、身心障礙者、老人，並深入後山窮鄉僻壤宣教、興學、扶貧，對這塊土地有著深厚情感，以堅定信仰及無私的愛撫慰鄉親的心靈。

▲▼台東縣長饒慶鈴頒贈榮譽縣民褒揚狀，表彰魏主安神父無私奉獻。（圖／台東縣政府提供，下同）

告別式靈堂莊嚴肅穆。

神父生活儉僕，待人和藹可親，除了推動本土化傳教，能說許多語言(德語、法語、義大利語、英語、台語、國語、阿美族語)，尤其阿美族語說得比阿美族人流利又暢通，讓人印象深刻，神父也致力於幼教與儲蓄互助運動，開辦「天仁幼稚園」及成立「基善儲蓄互助社」，提供建蓋聖堂或整修等相關貸款服務，與民眾建立良好關係，一生為台東的教育及社會福利奉獻，並於民國　2017年取得身分證。

▲▼台東縣長饒慶鈴頒贈榮譽縣民褒揚狀，表彰魏主安神父無私奉獻。（圖／台東縣政府提供，下同）

民眾紛紛留言祝福魏主安神。

告別式中饒慶鈴特別頒贈「榮譽縣民褒揚狀」表彰及感念魏主安神父的付出，由現任台灣區白冷會會長吳若石神父代為領受。現場告別彌撒隆重哀戚，前來的民眾抱持難過不捨的心情送魏神父最後一程，也同心祝福魏神父榮歸天家，安息主懷，大家永遠記得他帶給臺東的愛。
 

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