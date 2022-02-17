神父出事了！26年來洗禮儀式都講錯關鍵字　數千信徒受洗無效

▲一名神父長期幫信徒施洗時都講錯字。（示意圖，與本文提及人物無關／取自免費圖庫pixabay）

實習記者廖翊慈／綜合報導

對於天主教徒來說，受洗儀式是非常神聖且尊敬的，不過美國鳳凰城的神父艾蘭哥（Father Andres Arango），主持神聖的受洗儀式26年來，都把在洗禮中的關鍵字用錯，導致數千名天主教徒可能必須重新受洗。

根據Daily Mail報導，艾蘭哥目前於美國亞利桑那州鳳凰城的教區擔任神父，並於 2017 年加入聖格雷戈里教堂。艾蘭哥自1995年起即在巴西展開神職人員生涯，26年來替許多人主持洗禮，不過他卻長年在洗禮儀式中將「我（I）因父及子及聖神之名給你付洗」，說成「我們（We）因父及子及聖神之名給你付洗」。

報導引述，教區發言人柏克（Katie Burke）表示，梵蒂岡在2020年發布了一份關於聖經的報告，這才讓部分神父驚覺一直以來自己都講錯了，「『我們以父、子和聖靈的名義為你施洗』，但其實主詞不能用我們，這是不對的」，而艾蘭哥從他剛開始從事神職時就用錯了字，直至去年夏天教區才知道此事，「我沒有統計過1995到2021年間，由艾蘭哥神父主持受洗的確切人數，但我認為有數千人之多。」

柏克也表示，艾蘭哥得知自己的錯誤後，便不再繼續神父的工作，「他是一個待人真誠的人，我們都知道他的善良，所以並沒有把他驅逐，而是讓他以其他方式，彌補受此事影響的人，教區正和所有受影響的信眾，討論重新舉行聖洗聖事。」