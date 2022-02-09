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都說捨不得！外國YouTuber「離台潮」被酸爆　網1反應噴人情味

▲▼ 。（圖／翻攝字YouTube）

▲不少外籍YouTuber紛紛離台回國。（圖／翻攝自YouTube）

網搜小組／鄺郁庭報導

前陣子有許多外國YouTuber陸續離開台灣，包括日籍的三原JAPAN、美籍的莫彩曦（Hailey）、韓籍的金針菇等人，紛紛返國與家人團聚。就有網友看到每個要離開的外籍YouTuber都說捨不得、很難過，不禁在PTT的Gossiping問卦，「為何一堆外國YouTuber離開台灣？」話題引發熱論。

「最近常常看到好多外國YouTuber離開台灣，每個都說捨不得、很難過之類的」，這位網友文中就納悶，「但，為什麼最近那麼多人離開呢？」貼文一出，就有人不以為然或開酸，「反正我只看黑龍」、「掌握了流量密碼」、「離開還能拍個影片賺一波」、「愛台產業鏈急需新血加入。」

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不過，也有網友忍不住翻白眼，直呼這沒什麼好鞭的，「好幾個是家人問題吧」、「回去打疫苗吧」、「人生嘛！就是一個過程這樣」、「疫情好幾年沒回去見家人，而且有些事只能本人辦理，太久沒回去很不方便」、「出國工作、讀書，難道不回國或去其他地方嗎」、「人身自由要你管？也管太寬了吧？」

▲金針菇隔2年終於回韓國了！　抵達仁川「父母接機反應」網一看噴淚。（圖／翻攝自Instagram／ggu__kim）

▲金針菇隔2年回韓國過年，開心曬出和奶奶的合照。（圖／翻攝自Instagram／ggu__kim）

其中，許多人都提到一點，「太久沒回家了，就這樣。我姻親家人也5年多沒回去了，最近在把房子出租，準備返鄉一年多」、「別人沒有家人嗎？別人不能去了又回嗎？」還有網友分析，「因為疫情，很多都2年沒法見到家人，回去合理。至於搬走的，就讓市場機制決定，通常離開台灣，拍的內容跟台灣連結度不強，收益也有限，油管市場飽和，不具競爭力自然淘汰。」

而離開的包括去年4月底就搭機返美的莫彩曦，她和先生在本土疫情爆發前就訂好機票，要回美國的原因，確實就是想跟家人團聚。去年9月返日的三原和變態先生則說了3個原因，分別是想家人、三級警戒結束和打疫苗。其中，三原顧慮到奶奶身體不好、姊姊要結婚了，本來想說等疫情結束就可以相見，但真的不知道要等多久，也已經2年都沒有回去日本，才打算離開台灣。

金針菇則在今年1月底回到南韓過年，她提到自己已經2年沒有回家，終於和家人相逢讓她很開心，也表示會「久違當媽寶後再回台灣。」另外，法籍YouTuber路易的爺爺在疫情期間去世，剩下奶奶每天都在期盼他回去，路易則在本土疫情控制下來後，在去年7月中回到法國陪家人。美國YouTuber崔璀璨也因為爸爸過世，1月中很臨時的說離開就離開，但這真的是非回家不可的理由。

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關鍵字：

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