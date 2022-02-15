綠島2外籍客遭撞送醫　肇逃男酒測值0.81！3罪併罰送辦

▲員警獲報到場，肇事駕駛已逃逸無蹤。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東綠島鄉南寮村在春節連假過後發生一起酒駕車禍，49歲許姓男子酒後駕車撞傷2名外籍遊客後逃逸，造成外籍遊客全身多處擦傷送醫，而肇逃許男自知難逃法網，隨後到案說明經酒測超標，被依過失傷害、肇事逃逸及公共危險罪嫌函送偵辦。

台東警分局當晚22時50分許，接獲民眾報案，在東管處遊客中心前發生交通事故，請員警到場處理。

員警到場發現，2名外籍遊客遭後車追撞，頭、手、腳多處擦傷，意識清楚無生命危險，但肇事駕駛已逃逸無蹤，隨即通知救護車到場救援送醫並循線鎖定肇逃男子；當晚午夜肇逃許姓駕駛自行到案。

▲2名外籍遊客遭撞傷，員警通知救護車救援送醫。

警方調查表示，49歲許姓男子當晚駕駛自小客車於環島公路南往北行駛，至東管處遊客中心前，從放方撞擊2名步行外籍遊客後逃逸；經對許男酒測，酒值達0.81 mg/l，全案依過失傷害、肇事逃逸及公共危險罪嫌函送偵辦。

台東警察分局呼籲，開車不喝酒、喝酒不開車，酒駕肇事、損人害己，如有飲酒者，請改搭大眾運輸工具或指定駕駛人駕車，以免造成難以彌補的憾事。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

