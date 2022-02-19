求職卻被綁架！O型男淪「人體供血包」被抽乾　正妹離奇失蹤

▲男子在柬埔寨被圈養賣血「1個半月抽3瓶」。（圖／翻攝上游新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

中國大陸近日陸續傳出有市民被拐去柬埔寨當「人體供血包」，包括一名23歲女子張欣與友人去創業，結果被綁架，至今下落不明；一名31歲男子以為去工作，結果被賣到柬埔寨每隔1個半月就被抽3瓶血，簡直要「被榨乾」。

綜合陸媒報導，該名31歲男子李亞明（化名）來自江蘇，去年6月經人介紹到廣西工作，原本以為如仲介廣告所說，能獲得高薪工作，但想不到抵達後就被綁架到柬埔寨，由於他拒絕加入網路詐騙集團，多次被轉賣。

在近半年的時間裡，李亞明每隔一個半月就被「醫生」抽3個點滴袋容量的血，共計被抽血7次，抽到勉強維生才停止。經測算，三袋的容量就是1500毫升。

▲男子在柬埔寨被圈養賣血「1個半月抽3瓶」。（圖／翻攝上游新聞）



因李亞明血型為O型，所以非常「值錢」。金邊中柬第一醫院院長朱敏學表示，李亞明因血被抽乾、頻臨死亡而被送進醫院，「患者由於嚴重缺血，陰囊腫大，且血管萎縮，全身浮腫，工作30多年的護士長竟一時間找不到血管。在大腿附近，切開皮膚才找到血管抽血，我們發現其血液竟呈『血水狀態』。」

▲23歲失蹤正妹生活照。（圖／翻攝自極目新聞）

另外，浙江一名23歲的女子張欣去年過年到柬埔寨後，就一直沒有回家。今年年節前，家人發現張欣沒打算返家，但在1月13日突然收到聯繫，稱是急需向家裡借20萬元(人民幣，約新台幣88萬元)，不過最後卻有一名陌生人，突然跳出來說「你女兒被我綁架了，把錢準備好。」張欣家人這時才發現出了大事，於是報警處理。

事件引發高度關注，在柬埔寨以黃賭毒或靠詐騙維生的集團惡形惡狀陸續被揭露。有多名被當地人士解救出來、滯留在柬埔寨的陸籍民眾爆料，不少人在當地是被「劫持」逼迫加入詐騙集團，想抽身還會被電棍鐵棒毒打，被救出後身無分文，只能等待善心人士出手幫忙返國。

據了解，這批被救出的陸籍民眾皆被詐騙集團「通緝」中，又因身無分文而只能躲在「救助點」等待善心人士出手救援，實際情況令外界擔憂。