獨／車手供5個帳戶幫領錢判無罪　檢怒摃法官：可以笨但不要瞎

▲新北地院外觀。（圖／記者陳雕文攝）

記者黃哲民／台北報導

新北一名蕭姓男子被控去年將自己5個帳戶交給詐騙集團使用，還當車手提領贓款、論次計酬2000元，7位被害人匯款損失共100多萬元，蕭男被起訴涉犯詐欺等罪嫌，新北地院審理認為蕭男謀職受騙，以為帳戶用於會計師事務所客戶避稅，判蕭男無罪，檢方不服法官輕信蕭男不合理辯解，會上訴，並痛批「什麼工作只要領錢就有2000元酬勞？我立刻辭職來做！」

30多歲的蕭男是退伍職業軍人，做過保全員，本案7位被害人去年（2021年）共匯100多萬元，到蕭男名下5個銀行帳戶後被提領一空，檢警獲報將蕭男5個帳戶都列為警示帳戶。蕭男到案辯稱依臉書廣告應徵「平恆聯合會計事務所」外務員，錄取後，老闆要他提供個人帳戶給客戶避稅，他不知情，堅稱自己也是被利用的受害人。

檢方偵辦發現蕭男應徵時，從沒跟事務所任何主管見過面，都是透過LINE問答，連開視訊交談都沒有，甚至簽訂勞僱契約、保密協議，也用LINE互傳完成，且沒約定勞健保如何加保，而蕭男的工資，就是每次依公司通知領錢交回公司，可抽1600元。

▲法官相信被告謀職受騙提供帳戶給詐騙集團，判無罪氣炸檢方。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

蕭男聲稱當時想找兼差工作，所以不在乎加保勞健保，因受疫情影響所以不碰面，蕭男還說，公司覺得他領錢「很辛苦」，自動調高他每次提款酬勞為2000元，他工作2天就賺了1萬2000元。

但檢方質疑他提領客戶避稅款後，為何不直接匯入公司帳戶，反而交給公司派來但他不認識的「外務」同事，且每次都不同人，他卻沒問對方姓啥名誰，也沒核對有無認錯人，蕭男推稱公司預先告訴他來取款的「外務」穿什麼衣服，他聽命行事，沒問對方姓名是因為他不知道，「當時也沒想那麼多」。

檢方認為蕭男並非社會新鮮人，有足夠智識辨認詐騙集團，何況工作內容僅是領錢就有酬勞可拿，根本就是妥妥的車手犯行，蕭男辯詞完全是胡扯，起訴他涉犯詐欺取財、洗錢等罪嫌。

不過法官指蕭男本案求職過程跟一般流程「大同小異」，且從臉書公開社團得知徵才訊息，「一般人確實不太容易會想到詐騙集團竟然會利用明目張膽、合法的方式招募犯罪成員」。

此外，法官採信蕭男提出多次詢問公司有無違法的LINE對話紀錄，代表蕭男已盡力求證，「很小心翼翼地了解工作的內容」，還有長達6分14秒的語音交談，可見蕭男沒有放任、不在乎可能產生犯罪的心態，只是被對方的話術蒙蔽。

法官認為，蕭男最高學歷為高職畢業，要求蕭男察覺詐騙集團謊言漏洞是「不合理，是有點強人所難的」，反而是蕭男宣稱被公司要求工作時禁止穿著拖鞋、背心，「顯示出是一個有紀律的公司」，足以消除蕭男心中疑慮，加上公司會叮嚀蕭男騎機車注意安全、關懷他「辛苦了」，所以蕭男深陷對方營造的騙局。

法官認為蕭男是找工作受騙，不能僅因政府持續宣導反詐騙而眾所周知、用以往辦案經驗認定蕭男是詐欺共犯，否則就違反「無罪推定」原則，何況詐騙手法日新月異，即使高學歷、社會經驗豐富，也可能被明顯不合理、荒謬的理由所騙，據此判蕭男無罪。

檢方得知判決理由，難以置信，表示會上訴，並痛批「法官可以笨但不要瞎」，有什麼工作需要一次提供5個帳戶給客戶避稅，「我的帳戶可以給郭台銘避稅嗎？」且什麼工作只要領錢就有2000元酬勞，「我立刻辭職來做！」檢方指大眾都希望檢調積極查緝詐騙集團，本案法官卻拚命幫被告脫罪，寫出這種詐騙集團看了也會笑的理由，「實屬無奈啊」。