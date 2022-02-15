O型男被圈養賣血「1個半月抽3瓶」　被救出時全身浮腫血液成水狀

▲男子在柬埔寨被圈養賣血「1個半月抽3瓶」。（圖／翻攝上游新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

柬埔寨中柬第一醫院昨（14）日發出的一篇救助陸籍男子文章引起外界注意。文章稱，這名來自江蘇的90後年輕人李亞明（化名），「O型血，值錢，所以被榨乾；每隔1個半月就被抽3瓶血，還有7、8個人被抽。」文章稱，李亞明被發現時，除了右臂以外全身極度浮腫，脫去衣物時，身上密密麻麻的針孔令人觸目驚心。

《上游新聞》報導，金邊中柬第一醫院院長朱敏學表示，「這名小伙2月11日來院，輸了8袋血（350毫升/袋，即2800毫升）後，已度過危險期，正接受進一步治療。」

朱敏學表示，文章提到的多處針眼密密麻麻是不準確的，小伙子被抽血針眼是在手臂上，頭部的針眼不像是抽血的針眼，「患者由於嚴重缺血，陰囊腫大，且血管萎縮，全身浮腫，工作30多年的護士長竟一時間找不到血管。在大腿附近，切開皮膚才找到血管抽血，我們發現其血液竟呈血水狀態。」

根據李亞明自述，他曾在大陸做過小生意，還在多家機構當過保安，從小在福利院長大，家裡已經沒有親人。他在2021年6月經人介紹到廣西工作，抵達後便被劫持到柬埔寨，由於他拒絕加入網路詐騙集團而被多次被轉賣。

在近半年的時間裡，李亞明每隔一個半月就被「園區」帶來的「醫生」抽3個點滴袋容量的血，共計被抽血7次。經測算，一個點滴袋的容量是500毫升，三袋的容量就是1500毫升。

李亞明告訴援救他的中柬義工隊，「園區帶來的『醫生』在我身上實在找不出血管抽血，就在頭部找血管抽血。」 朱敏學指出，「他被送到醫院時主要是血被抽乾，已經瀕臨死亡，還有嚴重貧血、浮腫、腹水、肝硬化等很多併發症。」

經過中柬義工隊公眾號發文，號召當地愛心人士捐血，一共募集8名捐血者，每人捐出350CC的血液，才順利將李亞明從鬼門關裡救回。