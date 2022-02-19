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獲「人氣、品牌、永續」3大獎！　東森房屋：在地深耕是關鍵

▲▼2021企業品牌聲望大調查。（圖／品牌提供）

▲東森房屋一級主管合照。（圖／記者湯興漢攝）

《東森新媒體ETtoday》舉辦「2021企業品牌聲望大調查」，東森房屋在「最佳人氣」、「最佳品牌」、「永續經營」皆獲得票選第1名。營運長胡淑惠受訪時表示，東森房屋自2019年回歸東森集團後，得到充沛的資源以進行組織整頓及品牌改造。本次一舉獲得3大獎項肯定，除了反映出王令麟總裁、總部同仁及各加盟店攜手灌溉的成果，也證明了：「只要努力，好的服務一定會被看見。」

▲▼2021企業品牌聲望大調查。（圖／品牌提供）

胡淑惠表示，本次東森房屋奪下「最佳品牌獎」殊榮，要歸功於集團每位同仁秉持的東森嚴選「承諾、責任、榮譽」精神。此外，東森房屋成立30餘年所堅持的「在地、專業、守法、誠信」，也是奠定品牌形象的重要基石。

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「在地深耕」與「持續創新」是核心的經營理念

「在地深耕」與「持續創新」是東森房屋的強項，也是核心的經營理念。胡淑惠指出，買房相當仰賴地緣性，而在地經營多年的房仲人員，能更清楚消費者的需求，掌握地方發展趨勢，提供最專業的服務。

▲▼2021企業品牌聲望大調查。（圖／品牌提供）

▲東森房屋營運長胡淑惠、董事長蔡高明、副總經理陳財鴻（左起）。（圖／記者湯興漢攝）

胡淑惠表示，東森房屋自創立以來，便持續創新、領先業界。像是成屋買賣綜合合保險、飛天物件管理系統、影音看屋系統、格局圖功能，以及近年推出的精準行情系統、「東屋小秘書」LINE APP等等，都是領先業界的創舉，深獲消費者與加盟主好評。

消費者對品牌的好感與認同，也體現在佣收成數的提升。胡淑惠指出，東森房屋2019年回歸前，平均佣收為3.5％，而統計2021全年已提升至4%，成長幅度顯著，表示消費者願意付出更多，來獲得優質的服務。

東森房屋連續7個月獲房仲同業網路好感度第1名

接著，胡淑惠談到「最佳人氣獎」，東森房屋在回歸集團後，積極發展網路行銷，並在新聞雲、網路社群及各大媒體平台上與消費者溝通，根據Keypo大數據的調查結果，東森房屋已連續7個月獲得房仲同業網路好感度第1名。

▲▼2021企業品牌聲望大調查。（圖／品牌提供）

▲東森房屋營運長胡淑惠。（圖／記者湯興漢攝）

最後，胡淑惠特別感謝「永續經營獎」的肯定。胡淑惠表示，永續經營一直是東森房屋的目標，也確實為其付出許多努力。在地方貢獻上，東森房屋持續進行捐款，希望與地方共好，善盡企業社會責任的義務。

在企業內部方面，東森房屋非常重視員工，不僅提供年度健康檢查補助、疫情免費篩檢等，也致力打造性別平等與機會平等的工作環境，並提供深化雇傭關係，給予同仁尊重與關懷，依據績效定期加薪，落實員工福利，打造完善的職場環境。

▲▼2021企業品牌聲望大調查。（圖／品牌提供）

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