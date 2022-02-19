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東森購物好口碑好品質深植人心　奪下最佳人氣、品牌、企業永續3大聲量

▲▼2021企業品牌聲望大調查。（圖／品牌提供）

▲東森購物不只做生意，東森集團總裁暨創辦人王令麟秉持「取之於社會、用之於社會」，攜手會員一起做公益，捐助偏鄉學童、關懷銀髮與在地小農，回饋社會公益20年來從不間斷。

東森購物邁入第23年，始終秉持創新精神，走在產業最前端，除了以多元通路並進模式穩定經營，運用AI與大數據串聯線上與線下服務，以及進行專屬會員經營，近年來積極發展新零售、開拓自營商品項目，致力建立「好吃、美麗、健康」生態圈，同時瞄準營運、品牌、通路三大革新方向，提供最優質的購物體驗，不僅在2021年交出漂亮成績單，創造年營收283億新台幣的傲人成績，更在《東森新媒體ETtoday》舉辦「2021企業品牌聲望大調查」中，獲得年度「最佳人氣獎」、「最佳品牌獎」與「企業永續獎」，成為聲量三冠王。

▲▼2021企業品牌聲望大調查。（圖／品牌提供）

東森不變的經營初心：保障消費者權益與消費安全

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1999年創立的東森購物，是台灣第一個電視購物品牌，首創現場直播購物型態，開啟雲端消費新體驗，也從電視延伸到網路、APP、MOD等10多個通路，營收穩健成長之外，持續提供最有溫暖、感動的服務，成為消費者最信任品牌，而保障消費者權益與消費安全，是東森不變的經營初心，在堅持「東森嚴選」精神下，只做好的商品，每件商品都要通過70項品管檢核，層層管控，用心把關，落實「承諾、責任、榮譽」，讓「東森」兩個字成為一項保證，也因此歷來消費者滿意度都在95％之上。

▲▼2021企業品牌聲望大調查。（圖／品牌提供）

▲東森購物於1999年創立，是台灣第一個電視購物品牌，首創現場直播購物型態，開啟雲端消費新體驗，也從電視延伸到網路、APP、MOD等10多個通路，營收穩健成長；圖為東森購物中和總部大樓。

東森購物不只做生意，也秉持「取之於社會、用之於社會」，攜手會員一起做公益，捐助偏鄉學童、關懷銀髮與在地小農，回饋社會公益20年來從不間斷，疫情期間更率先加入農漁產銷售國家隊，發揮通路影響力，協助農委會與各縣市首長推廣農產品，做到讓全國的農民、漁民都滿意。

▲▼2021企業品牌聲望大調查。（圖／品牌提供）

▲東森購物總經理彭鴻珷指出，東森是一個走在未來的團隊。

此外，也照顧基層員工，領先企業界唯一安排全體員工進行免費PCR篩檢，並調漲薪資。身為企業公民，東森購物屢獲獎項肯定，包括服務金牌企業獎、幸福企業金獎等，也榮獲TCSA台灣企業永續報告書-貿易百貨業金獎，展望未來，將持續關注並投入企業永續議題，期望成為國內永續發展的標竿企業。

全方位永續經營發展 打造共利、共享、共好的幸福指標

東森購物長期經營的好口碑與好品質深植人心，品牌力與好感度是東森最大的資產，東森購物總經理彭鴻珷認為，「在疫情影響下，現有的思維與策略都將面臨調整，但機會和發展空間也無限延伸，端看是否有能力和膽識去迎接挑戰。東森是一個走在未來的團隊，不斷挑戰新舞台、打造新目標，也總能一次次領先趨勢、創新價值，在各界榮譽肯定下，東森不僅要做到最大，更要做到最好，善盡企業社會責任，為環境保護、公司治理、員工照護及顧客權益等，朝全方位永續經營發展，打造共利、共享、共好的幸福指標產業。」

▲▼2021企業品牌聲望大調查。（圖／品牌提供）

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