奪台人最愛用超商「APP」！全家：致力打造無所不在的便利平台

▲全家自疫情過後串聯線上線下、虛實融合的消費體驗作為經營核心關鍵。（圖／品牌提供）

在台灣每走不到5分鐘就會出現一家的「便利超商」，其提供的便利性早已成為台人生活日常，日本跨國連鎖便利商店「全家便利商店（FamilyMart）」於1988年選定台灣作為首個海外據點，至今邁入第34年，除積極佈局推出吃得安心的食品外，最受歡迎的服務就屬「APP」，首創隨買跨店取成功擄獲消費者的心，被選為最常使用的超商APP之冠，更於去年底加進購物商城新功能，打造會員專屬電商平台。

《ETtoday新聞雲》舉辦「2021企業品牌聲望大調查」，在台開設近4,000間店舖的「全家便利商店」成功擄獲消費者的心，全家便利商店總經理薛東都受訪表示，全家自疫情過後串聯線上線下、虛實融合的消費體驗作為經營核心關鍵，同步「秉持創新、連結、體驗的品牌主張，『以消費者為核心，打造生活的便利服務平台』成了我們的最大目標。」

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核心關鍵：串聯線上線下、虛實融合的消費體驗

全家致力提供高品質、美味，讓消費者吃得安心的食品，不僅於「食在購安心」平台提供原料食材之完整履歷，讓資訊透明化，更於2018年領先導入「潔淨標示（Clean Label）機制」，讓台人輕鬆享用低人工化學添加物的鮮食商品，同步攜手食品大廠組成「Clean Label 少添加食品產業聯盟」，共同推動與落實「少添加食品」理念，並要求鮮食廠使用通過認證食材，讓消費者在便利商店就能吃到健康、安全、美味的鮮食。

▲全家便利商店總經理薛東都指出，運用科技零售專業，透過「時控條碼」及「時間定價」導入推出「友善食光」功能。（圖／品牌提供）

其中，全家最受消費者喜愛的服務是於2016年推出的「APP」，不僅首創隨買跨店取服務，迅速累積會員數，更在2020年拿下台灣消費者最常使用的超商通路APP之冠；2021年再加入新功能推出「全+1商城」，為1450萬名會員提供專屬電商平台；同時，善用科技打造虛實整合開創「虛擬二樓商店」，除門市提供實體商品外，也透過FamiPort及全家行動購導入3C、生活用品、鮮食等將近1萬項商品，讓消費者可在店舖利用商品條碼結帳，或在線上下單選擇店舖取貨或宅配。

在食品安全及食品浪費難題中找到解決辦法

除外，也運用科技零售專業，透過「時控條碼」及「時間定價」導入推出「友善食光」功能，在食品安全及食品浪費難題中找到解決辦法，並結合大數據從供應鏈環節環環解套，縮短生產與消費之間的距離。

▲根據資策會2020年調查，全家App名列台灣消費者最常使用的超商通路App之冠。（圖／品牌提供）

展望未來，薛東都說：「『全家』期許自己站在顧客的角度，以更敏捷的工作模式，共同思考、互相對話，攜手主動為顧客探索最佳體驗之道，朝同一個目標邁進。」，並以顧客為核心，打造「全家」成為無所不在的便利生活服務平台，「讓『全家』成為顧客生活中、這塊土地上的最佳夥伴。」