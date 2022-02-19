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先誠實再成交！　永慶房屋推多項服務：堅守消費者權益

▲▼2021企業品牌聲望大調查。（圖／品牌提供）

▲在台灣房仲產業向上發展的過程中，永慶房屋扮演相當關鍵的推手。永慶房產集團創辦人暨現任董事長孫慶餘（中）。（圖／品牌提供）

《東森新媒體ETtoday》舉辦「2021企業品牌聲望大調查」，永慶房屋在「人氣」、「品牌」、「永續經營」3面向皆獲讀者高度肯定。董事長孫慶餘表示，永慶向來秉持「先誠實再成交」的經營理念，且不斷推出解決消費者痛點的服務，持續累計品牌形象，贏得消費者信任，體現永續經營價值。

▲▼2021企業品牌聲望大調查。（圖／品牌提供）

傳統仲介之惡在於「賺價差」。孫慶餘表示，雖然誠實會被人排擠、會少100多億的營收，但永慶房屋仍舊堅持打破陋習，秉持「先誠實再成交」的經營理念，並以建立公平的房產交易平台為己任，展現保障消費者權益的決心，也落實企業社會責任。

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房仲產業發展過程　永慶房屋扮演關鍵推手

回顧歷史，台灣房仲業的發展歷經了，狠賺價差坑殺消費者的「牽猴仔蠻荒時代」、固定服務費的「房仲1.0－新式仲介時代」、不動產經紀業管理條例三讀通過的「房仲2.0－法制仲介時代」、實價登錄與房地合一2.0上路的「房仲3.0－誠實仲介時代」。

▲▼2021企業品牌聲望大調查。（圖／品牌提供）

▲永慶房屋秉持「先誠實再成交」的經營理念，並出版專書，贏得廣大迴響。（圖／品牌提供）

在房仲產業發展過程中，永慶房屋扮演相當關鍵的推手。舉例來說，董事長孫慶餘最初就從美日引進「新式仲介」，主張不賺差價，只收取固定服務費，徹底改變房仲業的格局與遊戲規則，為產業注入向上的原動力。

而談到本次獲獎，孫慶餘指出，永慶房屋不斷推出解決消費者痛點的服務，以近3年為例， 2019年領先政府及同業，推出「實價登錄3.0-成交行情揭露至門牌」。2020年再推「兩大誠實房價保證」，承諾若未能落實提供成交行情揭露至門牌，造成客戶損失，永慶房屋將做出補貼。到了2021年則祭出「真房價保證」，保證不炒房、不賺差價，倘若未落實，最高將賠償買方四百萬元、賠償賣方最高四倍服務費。

品牌形象贏得信任與人氣　體現永續經營價值

在這麼多的創舉推出之下，除了受到產官學界的高度認同與讚賞，也持續累計永慶優良的品牌形象，並贏得消費者的信任與人氣，體現永續經營價值。

▲▼2021企業品牌聲望大調查。（圖／品牌提供）

▲8年來，永慶房屋「幸福成家基金」已累積發出近5億元。（圖／品牌提供）

最後，孫慶餘強調：「人才是企業永續發展的必要條件。」因此永慶房屋持續規劃優渥的獎金福利制度，2022年剛開始，永慶房屋一掃去年疫情陰霾，立即豪發1.1億元「幸福成家基金」，超過500位經紀人從孫慶餘董事長手上接過獎金，欣喜之情滿溢臉上。據統計，8年來永慶房屋「幸福成家基金」已經累積發出近5億元，堪稱最幸福的房仲企業。

▲▼2021企業品牌聲望大調查。（圖／品牌提供）

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