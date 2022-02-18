她姓祈常被問「是忻小姐嗎？」　連老師都念錯！網爆共鳴：快氣死

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友姓祈，明明不是罕見難字，從小到大卻經常被念錯、寫錯，連老師點名時都誤念成「忻」，讓她哭笑不得。話題掀起熱烈回響，大票苦主也趁機抱怨，「姓翟的我哭暈在廁所」、「我就是濬，從小被唸錯到大已放棄」。

女網友在Dcard無奈表示，從小到大名字裡的「祈」老是被念錯、寫錯、認錯，像是老師點名念成「ㄒㄧㄣ」時，她會尷尬地回，「是祈...祈禱的祈。」而預約訂位時，也很常有店員說，「請問是ㄒㄧㄣ小姐嗎？」

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直到最近的祈錦鈅事件，原po特別注意到，留言區也是一堆人打錯字。對此，名字同樣有易混淆相似字的網友們超級有感，忍不住留言道「祈禱的祈，是有沒有那麼難」、「我的名字只有國文老師會念對」、「做為從小到大瘋狂被唸錯名字的人，深有同感啊啊啊」、「中文好難」。

▲女網友超無奈。（圖／翻攝自Dcard）

《ETtoday新聞雲》記者就幫讀者們整理出，一些容易混淆的相似字：

【忻、祁、祈、昕、沂】

忻：ㄒㄧㄣ

祁：ㄑㄧˊ

祈：ㄑㄧˊ

昕：ㄒㄧㄣ

沂：ㄧˊ

【睿、濬、璿】

睿：ㄖㄨㄟˋ

濬：ㄐㄩㄣˋ

璿：ㄒㄩㄢˊ

【桓、姮、晅、烜】

桓：ㄏㄨㄢˊ

姮：ㄏㄥˊ

晅：ㄒㄩㄢ

烜：ㄒㄩㄢˇ

【驊、樺、燁、曄、嬅】

驊：ㄏㄨㄚˊ

樺：ㄏㄨㄚˋ

燁：ㄧㄝˋ

曄：ㄧㄝˋ

嬅：ㄏㄨㄚˋ