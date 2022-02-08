谷愛凌奪金「姓名」又被瘋搶註冊　29筆資料有11條為同一人申請

▲谷愛凌在北京冬奧代表中國大陸拿下一面金牌。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

中美混血美少女谷愛凌今（8）日順利在北京冬奧賽場上奪下金牌，是大陸團隊在本屆冬奧賽事拿下的第三面金牌，相關話題持續霸佔微博及社群網站熱搜榜。值得注意的是，谷愛凌的高人氣似乎也讓不肖商人看到「商機」，公開資訊顯示，以「谷愛凌」為名稱的商標註冊資訊已經出現29筆。

▲谷愛凌名稱被註冊商標。（圖／翻攝第一財經）

《第一財經》報導，自然人張某於2019年6月申請的11個「谷愛凌」商標已完成註冊，國際分類涉及教育教育娛樂、廣告銷售、燈具空調等。其餘多個公司及自然人申請的「谷愛凌」商標流程顯示為「被駁回」或「商標無效」。

業內人士分析，此前不少娛樂明星的負面事件發生，導致各大商家頻繁解約，造成一定的經濟損失，因此，形象健康的體育明星會在未來更受商家代言合作的青睞，谷愛凌商業價值的飆升就是很好的案例。

▲谷愛凌代言乳製品。（圖／翻攝第一財經）

不僅「谷愛凌」的名稱被當作是商標註冊，谷愛凌本人的代言價碼也將隨著「金牌加身」後水漲船高。數據顯示，谷愛凌在北京冬奧前先後拿下世界極限運動會和世錦賽的兩枚金牌，她的代言費便已漲至180萬美元（約4860萬元新台幣）。

按一筆代言費約150萬美元（約4050萬元新台幣）來計算，谷愛凌手中的代言價值粗估約3500萬美元（9.45億元新台幣），扣除掉與經濟公司的分成後，實際獲得的代言費便不得而知。谷愛凌現階段的代言由IMG中國子公司Endeavor巍美獨家代理，包括李娜、錦織圭等許多國際體育巨星的經紀業務都由該公司代理。