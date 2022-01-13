身邊一定有家豪、淑芬！全台「菜市場名排行」同名同姓最多是他

▲你身邊一定有個OO！全台灣「菜市場名」排行曝光。（示意圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

FB粉絲專頁「台南式」日前發文，分享台南各區最大姓氏、台南及全國前40大最常見名字男／女版、還有全國有趣特殊姓氏整理。其中，全台灣最常見的男生名字是「家豪」，女生則是「淑芬」。「台南式」便在文中笑呼，「快tag你那些菜市場名的朋友，讓他們認親」，吸引網友熱論。

「據說每個人一生中可以認識三個家豪、三個冠宇、三個怡君、三個雅婷、兩個俊傑、兩個承翰，還有無數個淑芬阿姨。」台南式貼出7張整理圖，首先分享「台南最多人姓什麼？」前3名的答案則是「3.黃（13.38萬人）」、「2.林（15.02萬人）」、「1.陳（22.14萬人）」。

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再來「全國前40大最常見的名字（男）」，前3名分別是「3.俊傑（12587人）」、「2.志明（13375人）」、「1.家豪（14208人）」。女生的話則是，「3.美玲（27355人）」、「2.淑惠（29947人）」、「1.淑芬（31923人）」。至於全國最常見同名同姓的部分，男生是陳冠宇（4017人），女生則是陳怡君（5925人）。

▲▼台南及全國前40大最常見的名字。（圖／台南式授權引用）

若是台南人的話，最常見的男生名字榜首則是「俊傑（1260人）」；女生名字榜首也是「淑芬（2935人）」。至於最大姓氏則是「陳」姓最多，共有22.14萬人。貼文一出，網友們紛紛在底下熱論，「陳真的是大姓欸」、「我只認識一個家豪」、「菜市場名滿天下」、「每次接電話聽到找陳小姐就開始傷腦筋，『哪一位陳小姐……公司好多位陳小姐』。」

另外，有趣特殊組合關聯姓氏的部分，「東、南、西、北」、「春、夏、秋、冬」、「甲、乙、丙、丁」、「花、草、樹、木」、「大、中、小」、「年、月、日」、「真、假」、「是、非」、 「多、少」、「酸、苦」都有人姓，相當特別。