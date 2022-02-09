竹北遠百「停車場大魔王」拆牆現況曝　小老婆殺手一夜掰了

▲業者連夜拆除讓駕駛們心痛的停車場入口分隔矮牆。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

竹北大遠百搶在新春農曆年前試營運，不只人潮不斷，「大魔王停車場」話題也不斷，開幕不到一個月，牆上滿滿戰績刮痕，讓車主們哀鴻遍野，近日在新竹地區各大社團、LINE群討論不斷。業者重視消費者使用心聲，也不斷思考如何改善「魔王關卡」，9日凌晨開始先拆除商場停車場入口的「戰績牆」，讓網友們拍手叫好。

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▲竹北大遠百停車場規劃出口與入口同一處，迴轉加上通道不夠寬，引起消費者罵聲連連。



不讓新竹巨城專美於前，竹北大遠百至試營運起人潮不斷，不過近期地方社團卻對商場、BOT停八停車場負評連連。據了解，竹北大遠百原本憂心開幕後的人潮會引起周邊交通打結，未料周邊交通沒發酵，反到是「停車場大魔王」意外成為話題，真是始料未及，業者擔心停車場差評引起成為消費者入門的絆腳石，近期大小改善會議不斷，商討「拆魔大計」。

▲業者第一步先拆除停車場出入口的矮牆。

今日凌晨，有網友在臉書《竹北遠百最新情報站》貼出一張停車場拆牆照，業者也證實，商場停車場入口處就是「拆魔第一招」，計畫拆除汽車出口通道與機車通道中間的分隔牆，使得機車通道轉彎處限縮一些，加寬汽車通道轉彎的哭空間，同時圍牆拆除後，累積一個月的汽車刮痕也瞬間「清零」，駕駛也不用再擔心愛車留下痕跡。

業者說，賣場內的停車場規劃皆符合法規，但某些車輛的確在進出口的時候「有些困難」，目前也加緊研議，在可動的部分做調整，至於一些已經無法更動的格局，還要再想想辦法。業者也說，消費者的使用舒適是他們非常看重的，將不斷改善現有缺失，盡力補足缺失。

至於BOT停車場部分，由於是縣府委託業者經營管理，加上停車場內的通道、柱子等硬體格局皆無法變更，後續還要跟縣府一起討論，如何修正比較好。

▲▼讓車主心驚膽戰的出入口之一。

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