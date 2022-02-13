打完2劑莫德納還是中　竹縣70歲阿嬤「無症狀」確診

▲新竹縣一名婦人已接種完2劑莫德納疫苗仍無症狀確診。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

中央流行疫情指揮中心今天(13日)公布新竹縣新增1例本土新冠肺炎確診案19666，為70多歲女性，已完成莫德納2劑接種，無症狀，Ct值31.2。案19666因家人(苗栗確診者案19641、19642、19644)昨確診而被匡列居家隔離，採檢陽性確診，目前已收治醫院隔離治療，初步疫調匡列居家隔離4人、自主健康管理9人，13人PCR採檢結果均為陰性。

新竹縣衛生局說明，苗栗縣確診者案19644為母親，案19641和19642分別為未滿10歲和未滿5歲的女兒，案19644這名母親曾在春節期間帶2名孩子返回新竹縣新埔鎮娘家居住和共餐，2月11日又帶2名孩子回新埔委託娘家照顧，母親和2名孩子確診後，住竹縣新埔的外婆即案19666被匡列居隔，昨採檢陽性確診。

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▲▼縣府公布足跡及相關資料。

竹縣衛生局昨獲報立即啟動疫調，案19666因苗栗縣3案例確診匡列而檢出，源頭同為高雄市楠梓家戶群聚案19530、案19584砂石場群聚相關延伸。初步調查，案19666生活非常規律，在發病日(2/12)前5天公共活動史，固定於上午約9時至10時從自宅步行至自有農田(文山里遠東段地號1025)種菜，均有戴口罩，上述地點周邊道路昨晚已完成環境消毒。

衛生局再次呼籲曾出入相關場所民眾請進行自我健康監測，若出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等不適症狀，請儘速佩戴醫用口罩就醫，不得搭乘大眾運輸工具，並主動通本縣防疫專線03-5511287。

新竹縣長楊文科提醒，因應新冠病毒Omicron變異株特性傳播力強且快，為了有效防止傳播鏈，阻斷傳染源，呼籲確診者務必配合疫調，以免危及他人及自我健康，不實陳述、未完整提供足跡、活動史與接觸者名單，縣府將依傳染病防治法第43條第2項規定，傳染病或疑似傳染病病人及相關人員對於檢驗診斷、調查及處置，不得拒絕、規避或妨礙，處6萬元以上至30萬元以下的罰鍰。另外，因應新埔鎮本土疫情，楊縣長呼籲鄉親踴躍來接種新冠疫苗，新埔鎮衛生所將於2月14日(週一)下午2時至4時加開BNT疫苗200劑(1.2.3劑都可接種)，隨到隨打，不需預約。

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