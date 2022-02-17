全台連5天「超有感濕寒」！迎雨彈＋最猛降溫剩10°C↓時程表出爐

▲明天開始先轉雨後轉冷。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

明日開始受到華南雲雨區東移影響，各地降雨機率提高，周六開始加上強烈大陸冷氣團或寒流南下影響，全台天氣都非常濕冷，各地下探10度，尤其中部以北空曠地區可能更冷，氣象局示警，屆時天氣「會冷到完全令人不想上班的程度」。

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急提醒，全台灣準備迎接「連5天易下雨」、「週末冷空氣直逼寒流」的天氣變化，此波冷空氣「超有感濕寒」，建議快做好準備。

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▲周日晚上為冷空氣最強的時段。（圖／氣象局）

氣象局在臉書貼文指出，明天開始各地轉雨，部以北、東半部地區、南部山區局部短暫雨，南部平地零星飄雨。周六開始各地轉冷，此波冷空氣強大，且華南雲雨區東移，全台都是又溼又冷。

周六到下周一受到強冷空氣及豐沛水氣影響，中部以北、東北部持續有雨，其他各地有局部短暫雨，最冷時段落在周日到下周一清晨，「會冷到完全令人不想上班的程度」，全台各地及澎湖10到12度、中部以北空曠地區10度以下、金門6度、馬祖4度，因一直下雨，連中午也會感到冷意。

下周二、三冷空氣稍微減弱，但華南雲雨區持續影響，中部以北、東部、南部山區仍有局部短暫雨，其他地區則是雲量較多，溫度回升有限。

▲明日降雨範圍逐漸擴大。（圖／氣象局）