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快訊／俄媒：烏克蘭又朝「東部親俄區」開火！　24小時砲擊29次

▲▼烏俄、俄烏衝突、烏克蘭軍方2021年12月17日在東部邊境一個未知確切地點的射擊場進行砲兵演習。（圖／路透）

▲烏克蘭軍方2021年12月在東部邊境進行砲兵演習。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

根據俄媒《衛星通訊社》、《俄新社》報導，烏克蘭武裝部隊在18日又朝東部親俄地區開火，在24小時之內進行了29次砲擊，甚至使用了包含大口徑迫擊砲、反坦克導彈在內等重型武器。

俄媒根據「盧甘斯克人民共和國駐聯合停火控制與協調中心」（JCCC）消息指出，烏克蘭軍隊在24小時之內，朝自行宣布獨立的盧甘斯克人民共和國（Luhansk People's Republic）進行了29次砲擊，甚至使用了包含122毫米火炮系統、大口徑迫擊砲、反坦克導彈在內等重型武器，瞄準了該地區的村莊發射。

烏克蘭國防部發出聲明回擊，親俄的分離主義分子過去24小時內，在東部頓巴斯地區違反了60次停火協議的規定，其中43次使用了《明斯克協議》中禁止的武器。

事實上，17日也傳出烏克蘭政府軍朝盧甘斯克開火，烏克蘭政府軍隨即回應表示，他們並未向該地區發動攻擊，而是分離主義份子先砲擊了烏克蘭軍隊，真相依舊不明。

位於烏克蘭東部的盧甘斯克與頓內次克（Donetsk）與政府的衝突從2014年爆發至今，根據聯合國統計，衝突造成的死亡人數超過1.3萬人，另有約4.4萬人受傷。2015年2月達成的《明斯克協議》使烏克蘭政府與自行宣布獨立的頓內次克、盧甘斯克停火及撤軍，但成效不佳，烏俄兩股勢力仍在該地爭權。

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