拜登斷言烏俄將開戰！專家曝美國「1驚天陰謀」：果然大漲

▲烏俄危機讓油價大漲。（圖／路透）

實習記者林郁婷／綜合報導

烏俄局勢緊張，美國又不斷發出戰爭警告，導致國際油價飆破90美元，拜登總統在當地時間17日再度強調，俄國「未來幾天內」就會攻打烏克蘭。有專家分析指出，美國之所以一直放出即烏俄將開戰的訊息，除了地緣政治考量，還有一個關鍵原因，就是要重振美國的石油和天然氣產業。

根據《CNBC》16日報導，美國在2020年受疫情影響，油價暴跌，直到最近疫情趨緩，經濟才逐漸復甦，也帶動油價回升超過50%，而烏俄的緊張氛圍讓今年的油價再漲30%，突破90美元，創下7年來新高。

俄國總統普丁曾表示，不喜歡美國探鑽頁岩油，若是真的入侵烏克蘭，可能反而加速美國的能源工業復甦。

IHS Markit副總裁耶爾金（Dan Yergin）指出，俄國最不希望讓美國的石油和天然氣價格回升，但是烏俄的衝突又正好是在強化這點，使美國有機會奪回能源產業的龍頭寶座。美國是油氣出口大國，過去4週平均每天出口260萬桶石油，而俄國雖然原油產量少，卻是全球最大的供應商，每日原油出口約500萬桶，一旦戰爭開打，全球都會受到波及。

美國在這次烏俄危機中，無疑是最大的獲利者，成功取代俄羅斯，成為歐洲天然氣供應的替代來源。據IHS數據顯示，美國液化天然氣（LNG）輸出歐洲年增80%，首次超越俄羅斯，1月美國天然氣銷往歐洲達77.3億立方公尺，反觀俄國僅75億立方公尺輸往歐洲。

分析師克普勒（Kpler）表示，「這是我們所見過最高水平的美國液化天然氣輸往歐洲。看看本月迄今為止歐洲從美國的進口量，一直保持穩定，因此我們預計2月的進口量將達到類似水平（超過500萬噸）。」耶爾金預測，美國今年的原油產量將日增90萬桶，目前每日生產1160萬桶，2023年將來到1300萬桶，重返疫情前的最高點。

Pickering Energy Partners投資長皮克林（Dan Pickering）指出，美國石油產量不斷增加，但原油企業並未全速生產，因為受到ESG（環境、社會、治理）投資者審查，公司只能一直償還債務和提高股息，「假設俄羅斯沒有入侵，油價漲到82美元，這還是一個好價格，因為真正重振是要在沒有外部影響，且價格仍然不錯的情況下。」