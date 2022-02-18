俄羅斯軍隊還沒撤完　德國援軍抵達立陶宛！增強北約戰力

▲德國17日已增兵130人至駐紮立陶宛的北約軍隊。圖為德國軍隊7日在明斯特軍事基地。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

在俄軍尚未完全撤出烏克蘭邊境之際，一支由130名士兵與60輛軍事車隊組成的德國援軍17日抵達立陶宛，為立陶宛以德軍為首的北約戰鬥群填補了預計近半的增援部隊。德軍的增援行動將持續至本周末，共將帶來超過350名士兵與100輛軍用車輛。此前，美國拜登政府也宣布增兵3000人前往東歐，補強北約防線。

根據路透報導，烏克蘭危機促使以美國為首的北約盟國，加強其在東側成員國的存在感，其中就包含了離俄、烏較接近的立陶宛。立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）表示，德國總理蕭茲（Olof Scholz）17日在布魯塞爾向他保證，德國士兵被授權為保衛立陶宛而戰，「德軍在我們的領土上保護我們，若立陶宛受威脅，他們（德軍）已準備好履行職責。」

報導指出，北約「增強前沿駐軍」（Enhanced Forward Presence）戰鬥群指揮官安德雷（Daniel Andrae）表示，周四抵達立陶宛的德軍有130名士兵和60輛軍車，此增援行動將持續到本周末，總計將派遣超過350名士兵與100輛車輛，「我們已經證明，我們有能力在短時機內從遠程調派支援部隊。」

報導稱，車隊火砲與偵察單位15日已從德國東部行經波蘭，接下來2、3天內，將接續調派搭載榴彈砲的重型運輸車。立陶宛國防部長阿努紹斯卡斯（Arvydas Anusauskas）表示，挪威也將在未來3個月內調度50到60名士兵增援戰鬥群，使北約在立陶宛的駐軍規模達到1610人。

英國方面也表示，將把駐紮在愛沙尼亞的部隊規模擴大一倍，建立一個類似北約戰鬥群的部隊。據了解，俄羅斯併吞克里米亞地區後，北約2017年就在愛沙尼亞、立陶宛、拉脫維亞與波蘭建立4個多國軍隊組成的戰鬥群，藉由坦克與5000多名兵力形成一個絆網，在援軍抵達前可拖延進攻，爭取時間。

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