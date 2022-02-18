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俄國不忍了！狂噴美國「增兵指控毫無根據」：我們撤軍需要時間

▲▼克林姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）。（圖／路透）

▲克林姆林宮發言人佩斯科夫稱，俄軍撤退需要時間，因此美國對俄國增兵的指責是毫無根據的。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯日前宣布部分撤軍後，隨即被美國和北約指控，烏俄邊境的俄軍兵力不減反增，引發嘩然。克林姆林宮17日駁斥美國和北約的指責「毫無根據」外，也強調俄軍暫時不會將烏俄邊境的軍力全數撤走，因為「結束軍事演習和撤軍都需要時間」。

據路透社報導，克林姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）17日在新聞發布會上表示，俄羅斯國防部有明確的時間表，要把部隊撤回永久基地，「本次的軍事演習是俄方花了數週時間建立起來的，因此撤軍當然也不可能在一天內就完成」。

他強調，「軍人不可能立刻站起來就飛走，這需要時間，因此美國的指控是毫無根據的。」報導稱，俄羅斯目前與白俄羅斯共同進行的大型軍演還在持續，並將在20日結束。儘管美國聲稱俄軍很有可能會在未來數日侵烏，但俄羅斯一再否認有任何攻擊計劃。

另外，針對烏克蘭政府軍與親俄分子17日早上在烏克蘭東部頓巴斯（Donbass）地區發生軍事衝突一事，佩斯科夫也在新聞發布會上表達俄方的嚴重關切，並聲稱，俄羅斯會密切關注烏東的局勢。

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