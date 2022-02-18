俄軍攻烏目的曝光！她驚揭「普丁超享受成為國際焦點」

▲俄國總統普丁被指「十分享受被國際關注」的感覺。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

烏俄邊境的緊張局勢引發國際關注，雙方是否開戰也成了近期的熱門議題。愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）17日表示，俄國總統普丁（Vladimir Putin）對於俄羅斯在烏克蘭邊境舉行大規模軍演引起國際關注一事十分享受，並希望藉此提升國內對他的支持。

據路透社報導，卡拉斯17日指出，烏俄目前的局勢極其嚴峻，只要俄羅斯仍在烏克蘭附近部署超過10萬名俄軍，就絕不能給予任何形式的讓步，「普丁現在顯然很享受自己成為西方的關注焦點，畢竟他在過去幾年確實有點被忽略了，但烏克蘭危機卻讓西方國家領導人必須接連與他展開會談、猜測他的想法和下一步行動，讓普丁的重要性瞬間提升。」

▲愛沙尼亞總理卡拉斯分析，俄軍增兵的部分目的可能是為了轉移國內疫情的壓力。（圖／路透）

卡拉斯分析，俄羅斯在烏俄邊境增兵的部分目的，可能是為了轉移國內疫情的壓力，「普丁的支持率正在下跌，他需要一場成功的戰爭來提高自身的聲望，這也是俄羅斯過去曾使用過的方式，因此我認為這些事情肯定是相關的。」

她還認為，普丁正試圖重振俄羅斯在國際的大國地位，「而現在唯一能夠緩解烏俄局勢的人，正是俄羅斯自己，俄羅斯造成了現在這樣的局面，但它也可以選擇是否要後退一步。我對任何形式的談判都非常小心，因為這將會是一場在槍口下進行的談判」。

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