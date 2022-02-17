不用排勝王！10年拉麵控推「這間連鎖」是奇蹟：懂的無一佩服

▲勝王拉麵評價相當兩極。（圖／記者黃士原攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站日前報導《「真．一星負評名店」勝王拉麵嗆：不開心別來！網讚越罵越愛吃》，「勝王」是鬼金棒的二毛作拉麵店，該店老闆作風以嗆辣出名，讓顧客評價相當兩極。最近店家又公告，「覺得不開心真的不要來消費」，引發PTT討論勝王口味。就有拉麵控回文，指出某一間連鎖店才是「拉麵的奇蹟」，論點引發熱議。

這位網友文中表示，他吃拉麵吃了10幾年，從台灣吃到日本，再從日本吃回台灣，「我認為一蘭是起點也是終點」，甚至直呼不用排勝王或其他所謂的職人拉麵，「反正吃來吃去，也翻不出一蘭的手掌心，麵、油、辣、濃淡……幾個參數調一調，都能接近大多數人心中『最完美拉麵』的模樣。」

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若是真的嘴很刁的話，他覺得就自己帶醬料、佐料去調整，畢竟在一蘭拉麵的基礎下，還是能找到自己的完美口味，「高手反璞歸真後就知道，一蘭是真的厲害，拉麵的奇蹟，真的懂拉麵，沒有人不佩服一蘭的。」最後他還說，還在追捧勝王或鬼金棒等拉麵的人，多半還在拉麵的修煉路上。

▲10年拉麵控覺得最頂還是一蘭拉麵。（圖／記者許宥孺攝）

貼文一出，就有人不禁開噓，也質疑是不是反串，「推一蘭真是笑死人」、「不同意，一蘭跟車站立食拉麵差不多程度而已」、「反串先註明好嗎」、「你開心就好」、「拉麵界的50嵐」、「鬼金棒是味噌湯底，你拿來跟一蘭比」、「打不贏我家巷口啦！」

不過，許多網友確實都挺喜歡一蘭，「我是覺得台灣一蘭太貴，不然其實滿好吃」、「想當初第一次去日本，吃拉麵都不習慣，直到最後一天新宿吃到一蘭，真驚為天人」、「我也是吃很多家，覺得還是一蘭」、「一蘭光來台灣沒走鐘就很強了」、「一蘭的確就是最符合台灣人胃口的」、「一蘭真有這麼爛，就不會開這麼多間了啦！」

還有人表示，「現在拉麵就是分眾啊！什麼口味都有」、「為何要那麼執著同一種口味才是完美？不同的就當特色不行嗎= =」、「才不要，我最喜歡的不是豚骨」、「口味的問題啦！太濃根本沒多少人受得了天天吃，吃了好幾家都變成養生口味了」、「一蘭說不上很讚，不過量產品水準來講，應該沒有哪家跟他一樣，世界味道一致的。」