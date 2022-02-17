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不是靈異事件！辛亥隧道「這1點」才最恐怖　網起雞皮怕爆了

▲台北警交大證實19年元旦辛亥隧道、市民高架都將安裝科技執法系統。（圖／記者張君豪翻攝）

▲辛亥隧道曾被封為「最陰路段」。（圖／記者張君豪翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台北市文山區的辛亥隧道曾被封為「最陰路段」，提到它就會想到各種靈異故事，但就有網友在PTT的Gossiping板上發文，說以前看電視，某個1990年代的靈異單元最喜歡講辛亥隧道，「各種女鬼攔車、靈異事件等等」，但最近Google，都是在吵別的事，讓他不禁問卦「辛亥隧道好像沒靈異傳說了？」

這位網友文中表示，以前他看某檔電視節目，有個靈異單元最喜歡講辛亥隧道的故事，像是女鬼攔車等各種靈異事件，「當然跟辛亥隧道旁是二殯有關，但最近Google，幾乎都是在吵區間測速架設，沒人管靈異事件了，有沒有八卦？」

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▲台北警交大證實19年元旦辛亥隧道、市民高架都將安裝科技執法系統。（圖／記者張君豪翻攝）

▲網友直呼比起靈異故事，區間測速更可怕。（圖／記者張君豪翻攝）

貼文一出，就有人直呼辛亥隧道還是很可怕，但不是因為好兄弟，「區間測速比鬼還可怕」、「區間測速才是目前隧道的都市傳說」、「罰錢比遇鬼還可怕。」還有網友直嘆，「房價／交通事故比鬼可怕」、「窮人家怕什麼鬼？沒錢比鬼更可怕」、「有比人可怕嗎？看看現在台灣政治環境」、「人比鬼可怕啦！」

不過也有不少人點出關鍵，「因為現在改隧道內LED，超超超亮的，亮到眼瞎，不是以前昏暗的燈，一點靈異氣氛都沒，而且文山現在住的人也多」、「以前隧道燈不夠亮，黑黑暗暗的是挺嚇人的，尤其往市區方向出去就二殯，會加深奇奇怪怪的聯想，現在裝了LED燈後，整個隧道亮的跟白天一樣，一點都不恐怖了。」

還有網友表示，靈異故事變少，應該跟車流量增多、行車紀錄器的進步也都有關係，「打從有神車紀錄器後，就沒再聽過靈異了」、「半夜和凌晨都還很多車，很難靈異」、「行車紀錄器那麼多，啥都錄不到zz」、「自從不用底片相機後，靈異照片都消失了」、「有行車紀錄器之後，就沒有鬼故事了」、「每天塞車是靈異個屁？」

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辛亥隧道靈異故事開車區間測速罰單都市傳說PTT

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