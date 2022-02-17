台大畢業「淪落做直銷」！他嘆可惜...內行揭關鍵：是你不懂

▲原PO好奇為何有台大畢業的人跑去「做直銷」。

圖文／鏡週刊

擁有台大學歷的人常被稱為學霸，前途看似一片光明，有網友就分享他認識一位台大畢業的人，現在卻從事直銷，讓他感嘆「明明是個前途光明的人怎麼落得這種下場？」不過其他網友卻抱持不同看法。

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一名網友昨（16日）在PTT八卦板發文表示，滑FB看到一個以前認識的人，對方是讀明星高中，然後台大一類組科系畢業，現在對方的貼文充滿直銷語錄，三句不離「簡單加薪」、「財富自由」、「輕鬆瘦身」之類的話，但都不明講如何辦到，需要私訊才能了解更多。

原PO不禁感嘆，「完全就是直銷的形狀，明明是個前途光明的人怎麼落得這種下場？是直銷害人不淺嗎？」

文章一出引起網友兩派意見交鋒，有人認為「台大也是要看系所的」、「台大招牌拿出來 社會低端就乖乖上當了」、「社會經驗不足 腦波太弱」；不過也有人不以為然，「會做直銷代表他的嘴功很強啊」、「聰明人 買空賣空 賺快錢」、「他有做直銷有礙著你嗎？」、「超好騙的 是你不懂」。



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