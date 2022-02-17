下建國高架！前車內側道閃燈「人不見了」　一瞥全傻眼：在澆花

▲有網友遇到車主打了閃黃燈就下車解放。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

「不知道車主跑去哪？一堆趕著上班的車要左轉。」一位網友17日上午8點40分發文，說他早上從建國高架下信義路匝道時，在路口遇到一台打閃雙黃燈的車，對方就停在左轉內側車道上。原PO還附上照片。只見他嘴上雖然說，不知道車主去哪，卻清楚拍下一名男子站在分隔島處尿尿，這一幕讓其他人都看傻眼。

原PO一早在PTT的Gossiping板上問卦「建國高架信義路匝道車主」，說他當時從建國高架下信義路匝道，發現紅綠燈下有一台車閃著雙黃燈，停在左轉內側車道上。接著他貼出照片，第一眼先是看到閃黃燈車子的車屁股，再來往左一瞥，就會看到一位男子站在一旁分隔島上「解放」。

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見到眼前這一幕，原PO就故意用疑惑的語氣表示，「不知道車主跑去哪？一堆趕著上班的車要左轉」，不過他在照片下方卻補上一句，「有沒有車道上閃雙黃燈，就可以無敵的卦？」間接指出，在旁邊尿尿的那位男子，就是閃黃燈車子的車主。

照片一出，不少人直接黑人問號，其他網友也紛紛看傻，「這你還不檢舉？」「他在小便？」「在施肥你沒看到嗎？」「太神啦！真的好神！我說臉皮。」「那裡明明旁邊就廁所吧！」「笑死，原來是在澆花。」「『我想停哪就停哪』燈。」「加油站就在前面一點而已耶！」「還以為是40年前的台灣。」