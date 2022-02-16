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「真．一星負評名店」勝王拉麵嗆：不開心別來！網讚越罵越愛吃

▲「勝王」近日遭網友留下1星負評，老闆直接霸氣回嗆。（圖／翻攝自Facebook／勝王）

 ▲「勝王」公告，吃得不開心就別來消費。（圖／翻攝自Facebook勝王）

網搜小組／劉維榛報導

台北拉麵店「勝王」一直以來是吃貨們朝聖的名店，日前有客人不滿店員服務態度差，氣得給1星負評「叫我們要吃就吃不吃就走」，事後老闆則回嗆「那不吃要留下來是要面試嗎？」引發眾網友拍手叫好。如今老闆再度公告，「覺得不開心真的不要來消費，我這樣也很累！」

「勝王」是鬼金棒的二毛作拉麵店，除了美味聲名遠播，該店老闆作風也是嗆辣有名。本站報導，去（2021）年12月，一名客人在Google評論上給1星並寫道，「服務態度很差，叫我們要吃就吃不吃就走」，面對這樣的評價，勝王老闆在底下霸氣回覆，「抱歉，那請問您要吃不吃不吃要留是什麼概念？」另外，還在文中疑惑地說，「嗯...抱歉，那不吃要留下來是要面試嗎？」

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當時文章曝光後，許多網友前來朝聖，紛紛笑回「吃吃為吃吃，不吃為不吃，是吃也」、「不吃不吃要吃要吃叫我姊姊」、「看老闆嘴客人很療癒」、「不吃快滾啦，外面一堆人排隊」、「這樣真的不太好，建議把走換成滾」，甚至還有同業現身留言，「希望我的餐廳有一天也能這麼霸氣回客人」，勝王則回覆，「我只是針對他的文字感到疑惑，你不吃要留下來幹嘛呢？」。

如今，勝王於15日再度公告，自己是正港的「真．一星店」，接著特此聲明「負評名店。覺得不開心真的不要來消費，我這樣也很累。」文末，老闆言語中表現得相當雀躍，「等等貼門口，好開心（灑花）！」

文章貼出後，底下再度引發千名網友熱議，「想看老闆灑花的照片」、「要不要來當觀光仔了 」、「貼門口沒效就改掛紅布條，然後又上新聞」、「一星威武，少點瞎咖來排隊也好」、「灑花灑花！！這樣可以少排半小時嗎」、「X的好想上台北吃一波」、「這樣就沒人跟我搶，我多吃幾碗」、「管你幾顆星，還是想去啊」。

另外PTT版上，鄉民也刷一波讚爆，「拉麵肥宅就是賤啊，越罵越愛」、「學日本職人精髓了」、「台灣人真的犯賤」、「我贊成商家保有適度的服務底線」、「做死忠的就賺不完了，誰理你們」。

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