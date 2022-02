烏東傳戰火！烏克蘭指控親俄武裝分子炮轟幼稚園　慘況曝光

▲烏克蘭政府軍指控親俄武裝分子17日向盧甘斯克(Luhansk)區的村莊開火,打中了一家幼稚園。(圖/翻攝自推特)

記者葉睿涵/綜合報導

烏克蘭東部17日傳出戰火,政府軍與當地官員指控親俄武裝分子17日持續開砲了40分鐘,造成5名平民受傷,炮火甚至還直接擊中一家幼稚園,導致幼稚園建築嚴重受損。不過,親俄分子也反控軍方在過去24小時向他們開火了4次。

綜合路透社與當地媒體報導,烏克蘭政府軍指控東部的親俄武裝分子17日向盧甘斯克(Luhansk)區的村莊開火,還打中了一家幼稚園,所幸並未造成死亡事件。

Russia-backed forces shelled the music room of a kindergarten in far-eastern Stanytsia Luhanska, Luhansk region, at 9am this morning, according to local reports, local city admin, & NGO Proliska. Children were present but unharmed. Two teachers said to have suffered concussions. pic.twitter.com/8zjX2OvatV