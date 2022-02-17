烏東傳戰火！烏克蘭指控親俄武裝分子炮轟幼稚園　慘況曝光

▲烏克蘭政府軍指控親俄武裝分子17日向盧甘斯克（Luhansk）區的村莊開火，打中了一家幼稚園。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

烏克蘭東部17日傳出戰火，政府軍與當地官員指控親俄武裝分子17日持續開砲了40分鐘，造成5名平民受傷，炮火甚至還直接擊中一家幼稚園，導致幼稚園建築嚴重受損。不過，親俄分子也反控軍方在過去24小時向他們開火了4次。

綜合路透社與當地媒體報導，烏克蘭政府軍指控東部的親俄武裝分子17日向盧甘斯克（Luhansk）區的村莊開火，還打中了一家幼稚園，所幸並未造成死亡事件。

Russia-backed forces shelled the music room of a kindergarten in far-eastern Stanytsia Luhanska, Luhansk region, at 9am this morning, according to local reports, local city admin, & NGO Proliska. Children were present but unharmed. Two teachers said to have suffered concussions. pic.twitter.com/8zjX2OvatV — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 17, 2022

烏克蘭人權組織Proliska指出，這場砲擊發生在上午9點，由於幼稚園慘遭親俄分子直接攻擊，因此園內的建築受到嚴重破壞。另外，由於砲擊發生時，孩子們也還在幼稚園內上課，因此有2名老師在意外中受傷。

盧甘斯克的官員也透露，親俄武裝分子還對著住宅區持續持續開砲約40分鐘，導致3人在這場攻擊中受傷，其中包含一名警衛、一名洗衣工和一名助理教育工作者。不過，親俄分子卻聲稱，烏克蘭政府軍在過去24小時向他們開火了4次，而他們也在確認是否有人死傷。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》