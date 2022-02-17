路透：烏克蘭「否認攻擊」親俄地區　政府軍稱對方先砲擊

▲停放在盧甘斯克地區（Luhansk）的烏克蘭政府軍坦克。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄媒消息指出，烏克蘭在17日向東部親俄地區發動攻擊，且動用《明斯克協議》禁用的迫擊砲。烏克蘭政府軍隨即回應表示，他們並未向該地區發動攻擊，而是分離主義份子先砲擊了烏克蘭軍隊。

俄媒稍早根據「盧甘斯克人民共和國駐聯合停火控制與協調中心」（JCCC）消息指出，烏克蘭政府軍於格林威治時間17日2時30分（台灣時間上午10時30分）向盧甘斯克4個地區發射迫擊砲及手榴彈，目前尚不清楚攻擊的嚴重程度。

根據《路透社》報導，烏克蘭政府軍否認向東部地區發動攻擊，並稱是親俄的分離主義份子先砲擊了烏克蘭軍隊，「儘管我們的陣地遭到了包含122毫米火砲在內的違禁武器攻擊，但烏克蘭軍隊並沒有開火回擊。」

盧甘斯克人民共和國（Luhansk People's Republic）在官方聲明中指出，烏克蘭軍隊在17日發動的4起攻擊中，使用了迫擊砲、手榴彈和機關槍，「烏克蘭武裝部隊粗暴地違反了停火協議，使用了重型武器，根據《明斯克協議》這些武器應該撤出。」

LPR的民兵部隊上校Yan Leshchenko透過Telegram發出聲明表示，過去24小時內基輔不斷嘗試將衝突升級，烏克蘭狙擊手還在15日射殺一名LPR士兵，呼籲國際觀察組織應該記錄下烏克蘭政府軍的行為，並採取行動防止烏東地區發生流血衝突。

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