　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

路透：烏克蘭「否認攻擊」親俄地區　政府軍稱對方先砲擊

▲▼停放在盧甘斯克地區（Luhansk）的烏克蘭政府軍坦克。（圖／路透）

▲停放在盧甘斯克地區（Luhansk）的烏克蘭政府軍坦克。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

俄媒消息指出，烏克蘭在17日向東部親俄地區發動攻擊，且動用《明斯克協議》禁用的迫擊砲。烏克蘭政府軍隨即回應表示，他們並未向該地區發動攻擊，而是分離主義份子先砲擊了烏克蘭軍隊。

俄媒稍早根據「盧甘斯克人民共和國駐聯合停火控制與協調中心」（JCCC）消息指出，烏克蘭政府軍於格林威治時間17日2時30分（台灣時間上午10時30分）向盧甘斯克4個地區發射迫擊砲及手榴彈，目前尚不清楚攻擊的嚴重程度。

根據《路透社》報導，烏克蘭政府軍否認向東部地區發動攻擊，並稱是親俄的分離主義份子先砲擊了烏克蘭軍隊，「儘管我們的陣地遭到了包含122毫米火砲在內的違禁武器攻擊，但烏克蘭軍隊並沒有開火回擊。」

盧甘斯克人民共和國（Luhansk People's Republic）在官方聲明中指出，烏克蘭軍隊在17日發動的4起攻擊中，使用了迫擊砲、手榴彈和機關槍，「烏克蘭武裝部隊粗暴地違反了停火協議，使用了重型武器，根據《明斯克協議》這些武器應該撤出。」

LPR的民兵部隊上校Yan Leshchenko透過Telegram發出聲明表示，過去24小時內基輔不斷嘗試將衝突升級，烏克蘭狙擊手還在15日射殺一名LPR士兵，呼籲國際觀察組織應該記錄下烏克蘭政府軍的行為，並採取行動防止烏東地區發生流血衝突。

►俄媒宣稱：烏克蘭政府軍向「烏東親俄區」開火！
►烏克蘭僑民瘋逃！猶太辣媽還原「24hrs急撤實況」：家裡回不去了
►國增軍證據曝！衛星照揭「跑道佈滿密麻小點」全是攻擊直升機

►快搶！響食天堂750元吃到爽

ET快訊
快訊／丰偉環保「印股票狠撈3億」　董座等8人遭搜索
快訊／北投大地酒店女員工確診　北市通知這3天旅客採檢
快訊／謝和弦怒提離婚！　莉婭回應了
快訊／謝和弦受夠莉婭「我們離婚」！　沒辦法再相處
烏克蘭先開火攻擊？　政府軍回應
才獲曾孫開心喊「我當阿祖了！」　過年卻被女兒活活打死
何時可去日本玩？　陳時中揭2前提
快訊／高雄Uber司機10足跡曝　喝茶的魔手、吃火鍋
快訊／新北＋7「最小年僅4歲」　三重某幼兒園緊急停課

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

40度連燒5天沒人理！日本少年確診「就醫遭拒收」血壓急降病逝

起床發現樂透中2億元　嫩妹變富翁卻堅持上班：不能給同事添麻煩

神父出事了！26年來洗禮儀式都講錯關鍵字　數千信徒受洗無效

加強施壓俄羅斯！美再向德國派遣F-35戰機「鞏固北約防禦」

路透：烏克蘭「否認攻擊」親俄地區　政府軍稱對方先砲擊

英澳領袖視訊峰會強調台海和平重要　挺台參與國際組織

俄烏情勢不影響「印太重要性」　美助卿重申對台承諾

烏克蘭僑民瘋逃！猶太辣媽還原「24hrs急撤實況」：家裡回不去了

18歲嫩妹「做愛就過敏」　下體好像火在燒！口交完半張臉都癱了

他吃生魚片「被芥末嗆暈」險喪命！入口瞬間咳到窒息　驚嚇影片曝

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

薔薔狂喊「X我」連偉晉都招架不住XD　水晶淨化「鬥雞眼+嬌喘」畫面太荒謬

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

林宥嘉揪9m88合唱...聽了跟著搖擺！　自彈自唱《說謊》曝遇瓶頸：我困住了

小S狂譙「陶晶瑩很假」：為什麼說謊　她坐馬桶「邊尿邊澄清」..賈靜雯快瘋掉XD

謝和弦道歉：我是垃圾！替莉婭謝罪祈錦鈅　 Keanna補刀：吵歸吵別忘一起付錢

臨停被路人敲窗控「車燈太刺眼」　雙方爆口角...駕駛：全都原廠的

朴敏英親眼抓姦未婚夫「滾床小三」爆哭　渣男「死要錢+討房」她氣炸：你很荒謬！

84萬台幣買陸製「可拆貨櫃屋」　澳洲男蓋出2房1廳1衛加廚房！

西門町大火「濃煙封街」一片霧　萬年大樓前人群全體抬頭

40度連燒5天沒人理！日本少年確診「就醫遭拒收」血壓急降病逝

起床發現樂透中2億元　嫩妹變富翁卻堅持上班：不能給同事添麻煩

神父出事了！26年來洗禮儀式都講錯關鍵字　數千信徒受洗無效

加強施壓俄羅斯！美再向德國派遣F-35戰機「鞏固北約防禦」

路透：烏克蘭「否認攻擊」親俄地區　政府軍稱對方先砲擊

英澳領袖視訊峰會強調台海和平重要　挺台參與國際組織

俄烏情勢不影響「印太重要性」　美助卿重申對台承諾

烏克蘭僑民瘋逃！猶太辣媽還原「24hrs急撤實況」：家裡回不去了

18歲嫩妹「做愛就過敏」　下體好像火在燒！口交完半張臉都癱了

他吃生魚片「被芥末嗆暈」險喪命！入口瞬間咳到窒息　驚嚇影片曝

快訊／在泡湯區工作！北投大地酒店女員工確診　北市通知這3天旅客採檢

快訊／丰偉環保印股票狠撈3億　董座涉證券詐欺8人遭搜索約談

李恆隆曝「SOGO案」不可閱卷宗！揚言將告　掃到開發金董座、公平會主委

最新話朋友神助攻　高木同學超主動丟直球...劇場版放送時間確定

貨船擱淺16個月船員遭缺水斷糧　監委批宛如「現代魯賓遜漂流記」

40度連燒5天沒人理！日本少年確診「就醫遭拒收」血壓急降病逝

小A辣被拍凸肚發福！2個月身材對比照曝：真的好可怕，怎麼會這樣

約會「沒幹嘛月開銷噴2倍」　他交新女友崩潰！網揪1巨雷：吞了吧

威盛搶攻工商業邊緣AI運算　推出搭載聯發科i350處理器入門套件組

起床發現樂透中2億元　嫩妹變富翁卻堅持上班：不能給同事添麻煩

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

國際熱門新聞

即／俄媒：烏克蘭軍隊向烏東親俄區開火

她執意嫁給黑人　婚後才知老公是「美國總統親弟」

4.5公尺鯊魚吃泳客　驚悚影片曝光

Delta混Omicron　英出現首例Deltacron

網紅媽顧拍露奶辣照　2歲兒跌泳池溺斃

女兵吃到飽！北韓「紅色貴族」惡行全曝光

俄國增軍證據曝！衛星照揭跑道佈滿攻擊直升機

瘋狂網紅太愛BTS！忍痛追求GG縮小手術

俄國已撤軍？消息人士曝普丁：恐快、狠開戰

俄羅斯宣布克里米亞軍演結束　部隊撤離中

性侵案和解金逾4億　安德魯王子恐恥辱中度過餘生

網美整形上癮「世上最肥陰道」嗨翻

109kg壯男失控硬開機艙門！空服員「咖啡壺爆擊」

烏克蘭僑民瘋逃！猶太辣媽還原24hrs急撤實況

更多熱門

相關新聞

俄烏不影響　美助卿重申對台承諾

俄烏不影響　美助卿重申對台承諾

俄烏緊張情勢持續延燒，美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）今天表示，美國努力解決烏克蘭危機的同時，也會積極持續在印太的戰略往來。他重申美方會持續依循台灣關係法，助台維持防衛能力。

烏克蘭僑民瘋逃！猶太辣媽還原24hrs急撤實況

烏克蘭僑民瘋逃！猶太辣媽還原24hrs急撤實況

俄國增軍證據曝！衛星照揭跑道佈滿攻擊直升機

俄國增軍證據曝！衛星照揭跑道佈滿攻擊直升機

烏克蘭能幫台灣回歸現實嗎？

烏克蘭能幫台灣回歸現實嗎？

烏克蘭國防部網站掛了　俄駁斥犯案

烏克蘭國防部網站掛了　俄駁斥犯案

關鍵字：

烏俄衝突烏克蘭俄羅斯軍武國際軍武Luhansk

讀者迴響

熱門新聞

巴戈臨終「聽到二哥說5句話」才闔眼！

快訊／莉婭道歉了！

巴戈退休「住170坪豪宅」愛妻身份不凡

巴戈女兒「巴鈺有沒收到簡訊？」

隋棠驚爆「又有第四胎」！

IG新功能「抓到男友出軌」　網一試爆羞恥

快訊／資深藝人巴戈胰臟癌逝享壽67歲　出道60年奪3座金鐘獎！

即／俄媒：烏克蘭軍隊向烏東親俄區開火

西門町大火濃煙封街！延燒NIKE、Levi's

巴戈打滾60年任金鐘評審　昔刷掉《玩很大》槓吳宗憲

五倍券還沒花完嗎？　勞動部推出加碼50%、讓5000變7500

巴戈查出罹癌到過世僅半年　陳美鳳「哭到說不出話」

即／三重深夜槍響　宮廟遭狂開11槍

許瑋甯「66飲食法」狂減10kg！餓了就吃這4樣

房屋代銷群聚擴大！8人吃飯唱歌確診

更多

最夯影音

更多
情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好
薔薔狂喊「X我」連偉晉都招架不住XD　水晶淨化「鬥雞眼+嬌喘」畫面太荒謬

薔薔狂喊「X我」連偉晉都招架不住XD　水晶淨化「鬥雞眼+嬌喘」畫面太荒謬

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

林宥嘉揪9m88合唱...聽了跟著搖擺！　自彈自唱《說謊》曝遇瓶頸：我困住了

林宥嘉揪9m88合唱...聽了跟著搖擺！　自彈自唱《說謊》曝遇瓶頸：我困住了

小S狂譙「陶晶瑩很假」：為什麼說謊　她坐馬桶「邊尿邊澄清」..賈靜雯快瘋掉XD

小S狂譙「陶晶瑩很假」：為什麼說謊　她坐馬桶「邊尿邊澄清」..賈靜雯快瘋掉XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面