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19歲妹「想當連環殺手」約砲引誘38歲男　浴血捅脖完成殺人心願

想當連環殺手！19歲妹約砲軟體引誘38歲男　瘋狂捅脖完成殺人心願。（圖／翻攝自Facebook）

▲女子曾向朋友透露，每天都想殺人。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

德國一名19歲嫩妹竟然想當連環殺手，曾向朋友冷血表示，自己每天都想殺一個情人，後來利用約砲軟體成功誘惑一名38歲男子出來約會，2人在車上時，她突然拿出預藏的刀瘋狂刺向對方脖子，渾身是血被捕。

19歲女子莎拉(Sarah M)因為2021年5月持刀攻擊38歲保全扎耶德(Zayed E)被捕，受害男子雖然當下拼命抵抗，成功把刀從她手中奪走，送醫仍因重傷陷入昏迷，3周後不幸身亡。

本案近來開庭，調查發現莎拉把美國連環殺手泰德邦迪(Ted Bundy)和理察拉米雷茲(Richard Ramirez)當作偶像，在事發前5天特別買好凶刀，並向朋友表示，「我現在要去約會了，即將殺死第一個人，實在是太興奮了，祝我好運」。

好友庭上表示，她原以為莎拉是因為遭約會對象攻擊，才會持刀反擊，沒想到莎拉其實是預謀犯案。受害者家人則控訴，莎拉出庭應訊時竟然還特別化妝打扮，顯見其對犯行完全沒有悔意。

法官最後認為被告完全沒有顯示出任何一點同理心，並且在犯案前特別研究犯罪手法與進行計畫，純粹只是為了自己的慾望殺人。由於莎拉犯案時只有18歲，辯方希望依少年法最高求處8年徒刑，最後仍被法官判處12年刑期。

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