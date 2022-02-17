俄國撤軍說法被打臉！　英情報局：邊境還在增加軍力

▲英國國防軍情局局長霍克肯霍爾透露，俄國不止未撤軍，反而還在邊境增加軍力。（圖／翻攝自維基百科）

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯16日宣布將部分軍隊撤離邊境後，讓烏俄局勢有所緩解，然而英國國防軍情局局長霍克肯霍爾（Jim Hockenhull）卻透露，俄軍仍在烏克蘭邊界持續增加軍力，且其邊境的軍力已足以入侵烏克蘭，不過他並未提供任何具體證據。

綜合外媒報導，霍克肯霍爾17日在一份罕見的公開聲明中表示，「我們沒有看到俄羅斯撤軍的趨勢，反之，證據顯示俄羅斯目前還在烏克蘭邊界持續增加其軍力，我們已經看到有更多裝甲車、直升機和野戰醫院正往邊境移動，俄羅斯目前的軍力明顯足以讓他們入侵烏克蘭。」

儘管俄羅斯一再否認該國有任何攻烏意圖，莫斯科也堅稱他們已撤軍，但北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）16日卻指出，俄羅斯在烏克蘭邊境集結了一支入侵部隊，「到現在為止，我們還沒有看到任何降級的跡象」；為了應對來自莫斯科的威脅，北約的軍事指揮官也正在起草新的作戰部隊計劃。

英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）也證實，「我們正和北約盟國一起部署海陸空的軍力，以應對俄羅斯在烏克蘭邊境集結的軍事力量。北約和我們的盟友已明確表示，俄羅斯入侵烏克蘭將面臨嚴重後果，而緩和緊張局勢並進行外交則是擺脫這種局面的唯一途徑。」

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