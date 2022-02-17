　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

屏東市KTV「走錯包廂砍死人」案　主嫌逃22天停車場落網

記者陳崑福／屏東報導

屏東市某KTV店於春節前發生客人走錯包廂遭殺死案，涉案主嫌林姓男子及藏匿人犯的李姓男子，經屏東警方會同刑事局20天來追查，16日下午在屏東縣南州交流道一處停車場查獲，訊後依殺人等罪嫌移送法辦。

▲屏東警方會同刑事局查獲林嫌主嫌 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東警方會同刑事局查獲林嫌主嫌。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東警方會同刑事局查獲林嫌主嫌 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東警方會同刑事局查獲林嫌主嫌 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

屏東市某KTV店於1月26日凌晨5點時分許，發生客人疑走錯包廂遭人持刀砍死事件，案發後，轄區的屏東警分局、刑警大隊與刑事警察局偵八大隊組成專案小組啟動偵辦機制，並在屏東地檢署積極指揮下全力偵辦。

案發第一時間警方即已掌握涉案林姓犯嫌之身分，但林嫌於案發當日旋即逃亡流竄；案發時值過年連續假期前夕，但專案人員為早日將他查緝到案，放棄年假全力追查。

專案小組成員為追著每一筆可能的線索，至全臺各地逐一的清查、排除、釐清、再清查、再排除、再釐清；在除夕的年夜飯由分局長方秋梅召集偵查隊長等成員，邊圍爐邊討論案情，並持續偵辦。

2月14日的情人節則是由副局長、刑警大隊長、副大隊長及偵查隊長等4個大男人在屏東分局偵查隊辦公室共同度過。

為了還給被害人司法正義，也讓林姓犯嫌得到應有的司法制裁，檢警持續的清查所有可能的線索，並向屏東地方法院聲准搜索票，發動數次的搜索，透過堅璧清野的方式逐步斬斷林嫌的接應圈。

在2月16日終於查知具體的線索，得知林嫌係由李姓犯嫌所接應藏匿，經過確認後，於16日18時許在南州交流道附近的一處停車場將兩人查獲，全案宣告偵破。

分局長方秋梅表示，適逢分局長調動之際，能於任內順利將嫌疑人逮捕，展現警方對於此類暴力且目無法紀的行為嚴懲究辦之決心；並對酒吧、夜店、KTV等業者再次重申應遵守「3不得2通報」原則，若未善加勸導或通報，而致發生各類刑案、事故或酒駕肇事者，警方將依相關法令裁處。

►快搶！響食天堂750元吃到爽

ET快訊
LIVE／巴戈聽完「二哥5句話」才闔眼　靈堂明起開放
移工變移民！行政院拍板　移工符3條件可申請永居
混第3劑莫德納！　他隔天「搖滾區」：勘比摔車
臥龍洞3吊屍！　YouTuber拍片「噴漆+燒紙錢」慘了
Delta合體Omicron！　首例「Deltacron」確
屋內傳來嬌喘！　他進門撞見「爸帶阿姨回家嗨」
路不平護校妹摔成重癱　桃園市府國賠2537萬確定！
星座專家白瑜慘了！　大爆前夫偷吃挨告結果曝
直逼寒流！　「今年最強冷空氣」最冷時段曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

外送員騎人行道遭喝斥竟比中指　「再比一次」判罰6千

臥龍洞3吊屍！靈異YouTuber「噴漆+燒紙錢」慘了　林地遭毀現場曝

找不到百歲母親吃午飯　原來她被街頭的《鬼滅之刃》迷住了

揪友租宅開賭場爽領租金＋薪水　計畫通屋主過年發財夢碎

又是酒駕！嘉義市轎車撞分隔島　「刷整排路樹」翻覆

孫大千愛子實驗學校缺課　　２師傳簡訊恐嚇「運作媒體」下場GG了

10元硬幣撬開摩鐵門　他助友抓姦怒打小王！出拳代價10萬

路不平害護校妹摔成重癱　桃園市府國賠2537萬確定

星座專家白瑜慘了！大爆前夫偷吃挨告　「1關鍵」被判拘役25天

草埔隧道、佳冬戰備道區間測速3／1啟用　原自動照相桿移除

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

薔薔狂喊「X我」連偉晉都招架不住XD　水晶淨化「鬥雞眼+嬌喘」畫面太荒謬

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

林宥嘉揪9m88合唱...聽了跟著搖擺！　自彈自唱《說謊》曝遇瓶頸：我困住了

謝和弦道歉：我是垃圾！替莉婭謝罪祈錦鈅　 Keanna補刀：吵歸吵別忘一起付錢

朴敏英親眼抓姦未婚夫「滾床小三」爆哭　渣男「死要錢+討房」她氣炸：你很荒謬！

臨停被路人敲窗控「車燈太刺眼」　雙方爆口角...駕駛：全都原廠的

西門町大火「濃煙封街」一片霧　萬年大樓前人群全體抬頭

小S狂譙「陶晶瑩很假」：為什麼說謊　她坐馬桶「邊尿邊澄清」..賈靜雯快瘋掉XD

休旅車接小孩併排擋住半條路　被按喇叭爆氣竟逆向追上逼車

外送員騎人行道遭喝斥竟比中指　「再比一次」判罰6千

臥龍洞3吊屍！靈異YouTuber「噴漆+燒紙錢」慘了　林地遭毀現場曝

找不到百歲母親吃午飯　原來她被街頭的《鬼滅之刃》迷住了

揪友租宅開賭場爽領租金＋薪水　計畫通屋主過年發財夢碎

又是酒駕！嘉義市轎車撞分隔島　「刷整排路樹」翻覆

孫大千愛子實驗學校缺課　　２師傳簡訊恐嚇「運作媒體」下場GG了

10元硬幣撬開摩鐵門　他助友抓姦怒打小王！出拳代價10萬

路不平害護校妹摔成重癱　桃園市府國賠2537萬確定

星座專家白瑜慘了！大爆前夫偷吃挨告　「1關鍵」被判拘役25天

草埔隧道、佳冬戰備道區間測速3／1啟用　原自動照相桿移除

卡古花22萬買股票 專家「這是詐騙」一個問題識破手法：去報案！

離家散步不小心墜崖！　女垂死「抓住大樹」苦撐12小時奇蹟獲救

吳崑玉／婦女保障名額ＯＲ變相保送？民進黨想在新北大文山區玩什麼把戲

文青歌手拚了！　「自帶電流」舞讓哈林一秒父愛滿溢

日本人吃不胖的都市傳說　大媽變身小姊姊就靠「這一味」

舊宿舍變身文青咖啡廳！花蓮老宅庭院喝下午茶　綠豆糕配茶太迷人

中共找網紅促統影響台灣選舉　民進黨團：當作笑話看看就好

2AM趙權確診「喪失味覺、嗅覺」　金鐘國解封秒奔運動場

妹子訂1人份餐「App卻跳2隻熊貓」　同行一看：有得等了

33年前與巴戈演兄弟…謝祖武淚憶師父：從沒有前輩對我這麼好

社會熱門新聞

西門町大火濃煙封街！延燒NIKE、Levi's

即／三重深夜槍響　宮廟遭狂開11槍

北政堂主「鴨鴨」是淡水渡船小開　昔日父喪排場驚人

國中版洪仲丘！　14歲小胖被操到死

西門町大火　他排隊買NIKE球鞋慘燒光

快訊／狠殺2子後墜樓！空軍上兵昏迷4天宣告不治

獨／陸網紅嗆台　連千毅放話：輸的放火燒車

「學霸兒」自稱台大詐爸媽千萬　逆轉無罪

新店男死在廁所…臉部朝下倒臥洗手台前

三重宮廟連開11槍尋仇　槍手躲摩鐵拒捕自轟身亡

男開11槍…逃亡前求「女友＋前妻3P」 被拒自戕亡

快訊／涉詐助理費！台中市議員冉齡軒聲押

北市西門町大樓竄火　警消搶救

屋內傳來嬌喘！他進門撞見「爸帶阿姨回家嗨」氣炸

更多熱門

相關新聞

今年最強冷空氣！濕冷急凍探10度

今年最強冷空氣！濕冷急凍探10度

今日大陸冷氣團減弱，各地溫度回升，不過華南雲雨區逐漸發展，預計從今日下半天開始影響台灣，明日降雨範圍逐漸擴大，幾乎全台都有雨，周末除了水氣豐沛外，還會有強烈大陸冷氣團南下，此為今年以來最強冷空氣，強度有望挑戰寒流等級，在周日到下周一清晨最冷，全台氣溫都將下探至10度或更冷。

男開11槍…逃亡前求「女友＋前妻3P」 被拒自戕亡

男開11槍…逃亡前求「女友＋前妻3P」 被拒自戕亡

三重宮廟連開11槍尋仇　槍手躲摩鐵拒捕自轟身亡

三重宮廟連開11槍尋仇　槍手躲摩鐵拒捕自轟身亡

西門町大火濃煙封街！延燒NIKE、Levi's

西門町大火濃煙封街！延燒NIKE、Levi's

俄羅斯宣布克里米亞軍演結束 公布撤軍影像

俄羅斯宣布克里米亞軍演結束 公布撤軍影像

關鍵字：

屏東市KTV殺人查獲分局長方秋梅影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／莉婭道歉了！

隋棠驚爆「又有第四胎」！

快訊／資深藝人巴戈胰臟癌逝享壽67歲　出道60年奪3座金鐘獎！

西門町大火濃煙封街！延燒NIKE、Levi's

巴戈打滾60年任金鐘評審　昔刷掉《玩很大》槓吳宗憲

巴戈查出罹癌到過世僅半年　陳美鳳「哭到說不出話」

即／三重深夜槍響　宮廟遭狂開11槍

巴戈臨終「聽到二哥說5句話」才闔眼！

五倍券還沒花完嗎？　勞動部推出加碼50%、讓5000變7500

巴戈退休「住170坪豪宅」愛妻身份不凡

許瑋甯「66飲食法」狂減10kg！餓了就吃這4樣

余苑綺被醫生斷言「惡化恐縮短餘命」李亞萍痛哭：求奇蹟出現

謝和弦甜護祈錦玥「飆罵愛妻」　莉婭6字回應了！

4縣市大豪雨！週末激凍不到10℃

巴戈生前遺願曝光！　30年好友收噩耗錯失最後一通電話

更多

最夯影音

更多
情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好
薔薔狂喊「X我」連偉晉都招架不住XD　水晶淨化「鬥雞眼+嬌喘」畫面太荒謬

薔薔狂喊「X我」連偉晉都招架不住XD　水晶淨化「鬥雞眼+嬌喘」畫面太荒謬

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

林宥嘉揪9m88合唱...聽了跟著搖擺！　自彈自唱《說謊》曝遇瓶頸：我困住了

林宥嘉揪9m88合唱...聽了跟著搖擺！　自彈自唱《說謊》曝遇瓶頸：我困住了

謝和弦道歉：我是垃圾！替莉婭謝罪祈錦鈅　 Keanna補刀：吵歸吵別忘一起付錢

謝和弦道歉：我是垃圾！替莉婭謝罪祈錦鈅　 Keanna補刀：吵歸吵別忘一起付錢

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面