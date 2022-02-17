屏東市KTV「走錯包廂砍死人」案　主嫌逃22天停車場落網

記者陳崑福／屏東報導

屏東市某KTV店於春節前發生客人走錯包廂遭殺死案，涉案主嫌林姓男子及藏匿人犯的李姓男子，經屏東警方會同刑事局20天來追查，16日下午在屏東縣南州交流道一處停車場查獲，訊後依殺人等罪嫌移送法辦。

▲屏東警方會同刑事局查獲林嫌主嫌。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

屏東市某KTV店於1月26日凌晨5點時分許，發生客人疑走錯包廂遭人持刀砍死事件，案發後，轄區的屏東警分局、刑警大隊與刑事警察局偵八大隊組成專案小組啟動偵辦機制，並在屏東地檢署積極指揮下全力偵辦。

案發第一時間警方即已掌握涉案林姓犯嫌之身分，但林嫌於案發當日旋即逃亡流竄；案發時值過年連續假期前夕，但專案人員為早日將他查緝到案，放棄年假全力追查。

專案小組成員為追著每一筆可能的線索，至全臺各地逐一的清查、排除、釐清、再清查、再排除、再釐清；在除夕的年夜飯由分局長方秋梅召集偵查隊長等成員，邊圍爐邊討論案情，並持續偵辦。

2月14日的情人節則是由副局長、刑警大隊長、副大隊長及偵查隊長等4個大男人在屏東分局偵查隊辦公室共同度過。

為了還給被害人司法正義，也讓林姓犯嫌得到應有的司法制裁，檢警持續的清查所有可能的線索，並向屏東地方法院聲准搜索票，發動數次的搜索，透過堅璧清野的方式逐步斬斷林嫌的接應圈。

在2月16日終於查知具體的線索，得知林嫌係由李姓犯嫌所接應藏匿，經過確認後，於16日18時許在南州交流道附近的一處停車場將兩人查獲，全案宣告偵破。

分局長方秋梅表示，適逢分局長調動之際，能於任內順利將嫌疑人逮捕，展現警方對於此類暴力且目無法紀的行為嚴懲究辦之決心；並對酒吧、夜店、KTV等業者再次重申應遵守「3不得2通報」原則，若未善加勸導或通報，而致發生各類刑案、事故或酒駕肇事者，警方將依相關法令裁處。