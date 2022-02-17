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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中共找網紅促統影響台灣選舉　民進黨團：當作笑話看看就好

▲▼立法院 民進黨團記者會 鄭運鵬。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立法院黨團召開「圍堵經濟間諜，保障關鍵技術，增進國際信任」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

中共將於下半年召開「二十大」，國安單位近期掌握，中共正擴大培訓台灣網紅，將透過新媒體平台影響台灣大選。對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬17日表示，他對國人的判斷力有信心，大家要知道這些內容怎麼取捨，「有時候當作笑話看看就好、不要去轉傳，以免造成誤解」。

根據媒體報導，中共將於下半年召開「二十大」，並提出解決台灣問題的總體方略，台灣也將舉行九合一選舉。國安單位掌握，中共正擴大培訓台灣網紅，將透過新媒體平台影響台灣大選，製造民眾與政府間的矛盾，並持續透過藝人、網紅等統戰樣板「促統」。

民進黨立法院黨團17日上午召開「圍堵經濟間諜，保障關鍵技術，增進國際信任」記者會，與會者包括鄭運鵬、民進黨團書記長陳歐珀、民進黨團副幹事長黃世杰、林靜儀等人。

鄭運鵬表示，台灣國人很有國際觀，「國際上到底誰是領先的、誰是進步的，在每個領域國人都有判斷」，民進黨團相信國人在資訊上取得跟判斷的能力，中國這種百年阿Q的精神還是不改，只是增加新媒體的選項。

不過，鄭運鵬指出，台灣有一部分的人，不可諱言地很喜歡中國強大，「什麼超美感日、壓迫台灣，要台灣接受被中國統一，台灣的確有一部分的人很愛傳這種訊息」，但是經過幾次的選舉和國際事件之後，相信國人自己有判斷能力。

鄭運鵬也提及，很多中國官媒宣稱，如果台灣接受中國統治，國民所得會增加、台灣會更富裕等，「這些都是比詐騙集團更荒謬、可笑的話術」，相信沒有幾個人會相信，但是台灣的確有一部分人，尤其是統派人士很愛幫他們宣傳。

鄭運鵬認為，如果中國那麼強大，對台灣有這麼多好處，這些親中的藝人、運動員、商人或政治人物，「我們也沒有看到哪一個就放棄中華民國國籍、去入籍中國」，他們還是喜歡台灣的健保、相信台灣的醫療水準，覺得台灣才有自由，再怎麼親中他們都不會入籍中國。

鄭運鵬呼籲，台灣沒有辦法阻止中國製造這些影片，「希望有心的國人，你們傳了顧人怨，幫忙傳播這個影響也不大」，先不要說違反國安相關法令，但是在台灣效果有限，中國用民主來反民主、利用言論自由來反言論自由，不管在軟硬體方面，在全世界都花了很大的功夫。

同時，鄭運鵬也說，中國正也在觀察介入台灣內政、選舉的效果如何，民進黨團對國人的判斷力有信心，希望大家要知道這些內容怎麼取捨，「有時候當作笑話看看就好，不要去轉傳，以免造成誤解」。

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