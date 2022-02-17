抓包老公傳曖昧訊息！人妻坦言「我過不去」：小孩卻幫他求情　

▲原PO抓到老公疑似出軌，心裡過不去。（圖／記者許力方攝）

記者謝欣辰／綜合報導

若在婚姻中抓到另一半疑似外遇，該重給一次機會嗎？有位網友在《匿名公社》表示，自己抓包老公跟一位陌生女性傳曖昧訊息，雖相信老公沒有實際做出什麼對不起她的事，但也直言「我過不去」。

原PO一開頭就表示，「我相信我老公真的沒有對不起我」，但也直言，對於老公與那位陌生女性傳曖昧訊息，「我內心真的是無法原諒」，雖然是結婚十幾年第一次發生這樣的事，但原PO相當清楚自己過不去這個坎。

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原PO繼續說道，當發現訊息後，「我一滴淚都沒流過」，並向老公講清楚，「既然你都這樣跟她曖昧聊天，代表你的心搖動，你走吧，我成全你」，但老公卻不斷哀求原PO再給一次機會，「他一直說那女的在開玩笑，他也只是好玩性質，對那女的完全沒想法」，原PO一聽氣炸，「講真的，要曖昧也找漂亮的，找一個比我老又醜的女人」。

但讓原PO困擾的是，身邊的好友都勸原PO原諒老公，「連我小兒子也一直幫我老公求情，叫我看在爸爸一直以來疼我照顧我的份上，再給他一次機會」，這讓原PO相當為難，表示老公現在又跪又磕頭的哭著求她，「我想看在孩子份上原諒，但心裡真的過不去」。

貼文一出，網友們紛紛回應，「你沒有很愛你老公，快離吧」，「信任是核心問題」，「都說是又老又醜的…人有時就是嘴貧，該罰」，「就算原諒了，疙瘩還是在」，「好好的思考一下，心裡的坎剛開始一定會過不去的，不用急著去原諒」。