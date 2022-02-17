謝和弦黑歷史狂炸！她挖「5巨雷」超問號：為何很多女生愛

記者邱晟軒／綜合報導

藝人謝和弦花邊事蹟不斷，和妻子莉婭結婚不到一年，近日竟爆出婚變。15日莉婭指控女歌手祈錦鈅介入婚姻，令謝及祈相當錯愕，祈今日更在IG限動上驚爆，謝和弦喊話離婚莉婭。對此，就有女大生發文細數謝和弦黑歷史，不解表示「為何這種男生一直有女生撲上去？」

有一名網友在網路論壇以「謝和弦是天底下最爛的人」為題發文表示，「看了祈跟謝的直播真的覺得他有夠噁心，不過網路上罵莉婭的卻很多，但罵男方卻很少，這是為何呢？」

該網友細數看不慣謝和弦的種種事蹟，「1.情緒控管差、2.花心劈腿、3.只要跟女生分手或不合會在網路上罵老婆，並且會扯到性，性羞辱自己的前妻和老婆、4.當老婆吃醋時不會安撫老婆，而是搶先安撫外人、5.嗑藥做違法的事等。」

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▲謝和弦爭議不斷令女網友看不下去。 （圖／翻攝DCARD）

該網友痛批，台灣真的對男性太仁慈了，女生當小三劈腿被罵爆受盡污辱，男性卻安然下莊，老實說我也不喜歡莉婭，但比起莉婭，謝和弦才是真正最讓人不舒服的，跟KT鬧翻後就在網路上拚命攻擊自己曾經的老婆然後捧莉亞，現在有新花出現，就開始踩莉婭捧祈，「所以為何這種渣男都一直有女生撲上去啊？」

貼文曝光後，立刻引起許多網友熱烈討論，「以前是覺得他對kt很好，歌又好聽還蠻喜歡他的，現在看到他都直接滑掉，除了歌其他都不行」、「以前覺得他的歌還不錯，但人品真的無法，後來老公開車只要播到他的歌，我都叫老公播下一首」、「為什麼還會有女生愛這款⋯不懂」、「自己出軌還瘋狂合理化，超可怕」。

然而，也有部分網友持不同看法，「雖然謝私下行為怪異，但歌確實不錯聽啊」、「有才華，夠ㄎㄧㄤ吧，保底是在一起會很有趣」、「壞壞的男生很有魅力」、「青菜蘿蔔各有所好啊，沒什麼好意外的」。

▼莉婭指控，祈錦鈅介入她和謝和弦的婚姻。（圖／翻攝自Instagram／maxinechiii、liyameowcat）