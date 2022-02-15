偷吃人夫摩鐵「803」雙修上百次　佛堂女主持還用愛の房號簽賭

▲在佛堂主持禪修，女住持人卻與人夫上摩鐵開房「雙修」，還討論簽牌下注。（圖／免費圖庫pxhere、pakutaso）

記者蔡怡萍／新北報導

新北一名陳姓女子主持佛堂禪修，向心念佛，卻被控告與有婦之夫李男上摩鐵「雙修」，次數多達百次，調閱行車紀錄器發現2人共同入住摩鐵「803」號房後，陳女還打算拿「803」去簽牌，李妻發現後向2人提告求償50萬，板橋簡易庭先判2人賠李妻30萬元，陳女不服上訴到新北地方法院後，二審改判2人連帶賠償10萬元。

李妻與陳女是認識十幾年的閨蜜，自己和丈夫也常到陳女主持的佛堂禪修，李妻在2019年9月偶然發現老公多次偷偷向公司請假，調閱行車紀錄器後，發現錄下丈夫與女子提到「剛剛我們住哪」、「阿我們剛剛是不是住803」、「好啊，那妳簽阿」等對話，丈夫才坦承與陳女到汽車旅館開房間，且早在2016年開始到2019年，次數多達上百次，每次都有發生性關係。

2人姦情被抓包後李妻大受打擊，食不下嚥、飽受憂慮，每晚睡不著覺、精神恍惚，還因此跌倒骨折，向法院提告要求50萬賠償金，簡易庭審後判2人須連帶賠償30萬，

但陳女上訴後主張跟李男只有純信仰往來，沒有發生性行為，跟李妻更不是什麼閨蜜，行車紀錄器錄到與李討論「住803」，單純在講簽注、簽牌的號碼，李妻精神狀況受影響、受傷也出於其他因素，不能歸咎到自己身上，認為李男夫妻是聯手設局要訛詐自己。

新北地方法院二審調查李男、陳女確實有入住新北八里某汽車旅館的登記紀錄，的確是房號「803」，認為單憑住房房號要尋求簽注「靈感」難以採信，且有李男向公司請假的紀錄表、寫下與陳女多次私約的自白書等等為證，雖然確信2人有到摩鐵開房，但難證明到底發生幾次性行為，改判2人僅須賠償10萬元。